Christian Nodal tiene como maestra de equitación a su esposa , quien aprendió a montar a caballo desde que era una niña, y es ella quien le está enseñando a su esposo a montar, así lo presumieron en redes sociales, donde el cantante le dedicó unas palabras de agradecimiento.

La pareja actuó en conjunto en Fresnillo, Zacatacas, donde unieron sus voces para cantar un tema de Joan Sebastian, y claro, se dieron un tiempo para estar en el Rancho de los Aguilar, donde el paseo a caballo no faltó.

Ángela y Christian continúan con su vida tras el nuevo escándalo que surgió hace unos días, después de que el cantante de regional mexicano le diera y cómo terminó su relación cono Cazzu, la madre de su hija Inti.

Christian Nodal agradece clases a su maestra Ángela Aguilar

Kunno, el influencer y amigo de Ángela y Christian, también tomó las "clases de equitación" impartidas por Ángela en Tayahua Zacatecas, quien además de cantar, ha dado shows junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, montada en un caballo, como parte del espectáculo "Jaripeo sin fronteras".

Ángela ha confesado en varias ocasiones que montar a caballo es una de sus actividades favoritas además de cantar, en el video de su nuevo tema "Corazón de piedra", Ángela aparece magistral en un caballo negro, la canción forma parte de su nuevo disco "Nadie se va como llegó".

"Te amo, muchas gracias maestra Ángela Aguilar", escribió Nodal en una de las publicaciones en video que recuperó uno de sus grupos de fans en Instagram, quienes le dieron seguimiento a este momento de la pareja fuera de los escenarios.

Christian y Ángela no sólo disfrutan de cantar juntos, también de hacer ejercicio y montar a caballo, algo que la dinastía Aguilar practica por tradición.

