Una novela coral sobre la tercera edad

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

En medio de la polémica que rodea a y tras la entrevista en la que el cantante habló sobre el inicio de su relación, Felicia Mercado tomó la palabra para enviar un mensaje directo a la familia Aguilar.

La actriz, quien compartió crédito con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, hizo un llamado al padre de la joven, Pepe Aguilar, para que se mantenga cerca de su hija y le de el apoyo que necesita para enfrentar los comentarios que recibe diariamente en redes sociales.

“Que se sigan defendiendo, que sigan cuidando a su hija, que estén con ella y le den toda la fuerza que necesita, porque a los hijos hay que apoyarlos”, dijo en un encuentro con los medios

Mercado reconoció que les tiene un cariño especial a los Aguilar; incluso, habló de la carrera de Ángela y, aunque reconoció que lleva sobre los hombros un apellido con historia, pidió que no la comparen con su famosa abuela.

“Creo que su vida la tiene muy bien coordinada, es cosa que sepa cómo manejarla con tanta gente que le ayuda. Es una gran cantante, viene de una familia con un legado de tantos años, entonces que siga adelante”, agregó.

Por ahora Ángela Aguilar no se a pronunciado respecto a la entrevista de su esposo, mientras que las críticas han vuelto a rondarla.

