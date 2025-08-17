Christian Nodal no deja de recibir críticas y odio en las redes sociales, debido a la entrevista en la que habló de Cazzu y su actual matrimonio pero, sin importar los señalamientos, el músico subió al escenario ayer, junto a su familia política, la que le mostró su apoyo, sobre todo, Ángela que no dejó de aplaudir y cantar las canciones de su esposo, mientras esté se encontraba ejecutando su actuación.

El inicio de "Los Aguilar Sinfónico", la nueva gira en que Pepe y sus hijos, Ángela y Leonardo, hacen un recorrido por las canciones regionales mexicanas más importantes -acompañados de una orquesta-, coincidió con la publicación de la charla entre Christian y Adela Micha.

¿El resultado de la entrevista?, sólo provocó que la desaprobación con la que Nodal contaba, por gran parte de la comunidad en redes sociales, se exacerbara.

Lee también: ¿Fue burla? Emiliano Aguilar aclara si lanzó indirecta a Ángela Aguilar y Nodal tras la polémica entrevista

Y, si bien, el sonorense no se ha pronunciado al respecto, ya que luego de que Micha compartiera la entrevista, dejó de seguirla en redes sociales, pues alegan que le pidió que no la publicara y aún así lo hizo, sí se presentó en el segundo show de los Aguilar y hasta salió al escenario del Hollywood Ball, recin

De hecho, fue presentado como el invitado sorpresa pues, a pesar de que, desde temprano, Ángela Aguilar -desde las cuentas oficiales de MTV-, mostró que su esposo la acompañaba detrás de bambalinas, el público se llevó una grata sorpresa cuando su suegro lo presentó y Nodal apareció en el escenario para interpretar su éxito "Probablemente", pues nadie se imaginó que participaría activamente en el show.

Sonriente, Nodal se aproximó al centro del escenario, donde se encontraba su suegro, su cuñado y su esposa que, desde la distancia, lo miraba sonriente y con un aplauso incesante que, sugirió que, pese al escándalo que supuso la entrevista, ellos se encuentran bien.

Lee también: Cazzu comparte mensaje sobre el amor tras la polémica entrevista de su ex Christia Nodal con Adela Micha

La familia ofreció dos shows: uno el viernes 15 y otro el sábado 16, en los que no pudo contar con la presencia de la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar, de Venezuela, la que los acompañará en otros shows, por lo que se sugiere que ese fue el motivo de que Nodal los apoyara, cantando algunos de sus temas, pues la Hollywood Bowl Orchestra no conocía todo el repertorio que, originalmente, tenían pensado presentar a sus fans.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc