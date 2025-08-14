Christian Nodal salió a la defensa de su esposa Ángela Aguilar, con quien ya cumplió un año de casado, después de que las criticas y el hate (odio) hacia ella ha seguido creciendo y ha afectado sus carreras; el cantante mexicano contó su verdad y entre las muchas revelaciones que dio, aseguró que aunque él y Ángela querían mantener su romance alejado del ojo público, tuvieron que revelarlo porque fueron extorsionados.

En entrevista con Adela Micha, Nodal reafirmó que no le fue infiel a su expareja Cazzu, mamá de su hija Inti, precisó que la relación entre ellos ya estaba muy deteriorada previo al rompimiento definitivo, y que el acercamiento romántico con Ángela se dio después, no mientras estaba con Cazzu.

El cantante de regional mexicano dijo que él ya no estaba enamorado de Cazzu, pero que nunca le faltó al respeto ni la engañó, incluso, cuando se enteró que estaba embarazada, fue como un empujón a la relación, la cual dice, en aquel momento ya no estaba nada bien.

Ángela Aguilar y Christian Nodal presumen de su matrimonio en redes sociales.

¿Por qué Nodal y Ángela revelaron su romance?

A los pocos días de que Christian Nodal hiciera pública su separación con Cazzu, decidió iniciar un romance con Ángela Aguilar, con quien ya había tenido algo romántico cuando fue la pandemia, sin embargo, dice, no se concretó, en parte, porque él tenía miedo de tener una relación con alguien tan famoso como ella.

Cuando iniciaron su relación, tras el truene de él con Cazzu, decidieron casarse en secreto en Roma en una ceremonia espiritual, aunque la noticia no la compartieron con sus padres en aquel momento, sino después, cuando una revista los extorsionó.

"Cuando nos casamos en Roma no le avisé al suegro ni nada, ni ella a sus papás", admitió.

Fue entonces cuando además de avisarle a sus padres, tuvieron que hacer pública su relación sentimental obligados por la extorsión.

"fue medio obligatorio, nos extorsionaron, una revista tenía 560 fotos de nosotros; nosotros salimos con que teníamos una relación formal por la revista que tenía 560 fotos de nuestra boda espiritual", compartió.

Nodal recuerda que cuando le dieron la noticia a Pepe Aguilar estaban en República Dominicana porque él no entendía cómo es que estaban dándose las cosas.

Entre risas, Nodal recordó que Pepe Aguilar y Aneliz, su esposa, estaban en un viaje en Japón cuando les dieron la noticia.

