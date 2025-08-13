Para Christian Nodal su más grande defecto es ser una persona muy enamoradiza, entregarse al cien y dar todo lo que tiene y lo que es por amor. Y fue precisamente este "defecto" lo que lo llevó a no frenarse cuando Ángela Aguilar apareció en su vida.

Si bien la relación (y luego el matrimonio) de la pareja ha sido sumamente criticada por la manera en la que inició, para el cantante ha sido la historia más honesta y verdadera que ha vivido.

En una sincera entrevista que ofreció al canal de YouTube de Adela Micha, Nodal habló como nunca antes sobre su romance con la menor de los Aguilar y hasta confirmó uno de los más grandes rumores que los rodearon: que se casaron en Roma.

El intérprete de "Botella tras botella" reveló que, con tan solo unos días de novios, decidió escaparse con Ángela al viejo continente y se dio cuenta que no quería esperar más tiempo para unir su vida a ella.

"Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Terminando un evento en Ensenada, le dije: 'vámonos'. Llegamos a Roma y esa experiencia fue hermosa, me sentí vivo y más feliz que nunca. Nunca había encontrado el amor por las razones correctas", dijo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal acaban de cumplir su primer aniversario de bodas. Foto: Instagram

Fue entonces que, sin pensarlo dos veces, le dio el sí a Ángela en una ceremonia espiritual y secreta:

"En el avión dije: 'ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir'. Entonces le hablé al joyero, le hablé un amigo y organicé una boda espiritual, porque no se podía la legal", agregó.

Su felicidad se empañó cuando se dieron cuenta que el día más feliz de su vida iba a ser filtrado al mundo, pues una revista los captó y, aseguró, intentó extorsionarlos:

"Nos dijeron que tenían 560 fotos de nuestra boda espiritual. Ahí fue cuando Ángela salió a hablar de nuestra relación".

Nodal da detalles de su truene con Cazzu

La confirmación pública del romance fue el inicio no solo de su vida juntos, también de una ola de críticas y "hate" en las redes sociales; y es que, al público no le cuadraban las fechas y las especulaciones de una infidelidad comenzaron a circular en las redes sociales.

Sin embargo, Nodal aclaró que en esta historia no hay villanos y tampoco víctimas, solo circunstancias desfavorables, ya que la relación con su ahora esposa comenzó cuando él era un hombre soltero.

"Nosotros terminamos el 8 de mayo. Ya habíamos terminado seis veces antes, pero la del 8 de mayo fue la definitiva, ese día, para ella y para mí se acabó. En la relación con mi expareja, Ángela nunca existió", expresó.

Incluso, explicó que antes de que todo saliera a la luz, tomó la decisión de hablar con Cazzu, su expareja y madre su hija, para decirle lo que iba a pasar y evitar una situación como la que ahora vive.

"Mi ex sabía de la boda, ya sabía que estaba casado. Yo le avisé el 20 de mayo: 'estoy saliendo con alguien, es una figura pública y te vas a enterar'. Cazzu lo entendió, no sé como lo tomó su corazón; a lo que entiendo, no muy bien".

Christian Nodal dice que Ángela Aguilar es el amor de su vida y revela detalles de su polémica separación de Cazzu.

En la charla, Nodal también dio detalles sobre cómo fueron los últimos meses junto a la argentina, los cuales, afirmó, ya no vivían como pareja, sino como grandes amigos:

"Cuando terminamos ya no había amor. Ya dormíamos separados, éramos 'roomies', muy buenos amigos pero se acabó la chispa… de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor. Cuando ella me dijo que buscara a alguien más, ahí me desenamoré", explicó

Aunque jamás se ha arrepentido del amor que siente por la hija de Pepe Aguilar, lo que sí lamentó es no haber hecho mejor las cosas mejor, pues está consciente de que, de haberse contenido un poco más, quizás habría evitado mucho dolor.

"A mí hay algo que me pesa y pido disculpas a la madre de mi hija. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela, esa fue siempre la intención. Siempre quise cuidar su dolor, pero ella conoce el contexto… me megaenamoré, no se pudo".

La pareja acaba de cumplir un año de feliz matrimonio y para 2026 planean celebrar su boda religiosa; pues está convencido de que su amor es para siempre:

"Tengo 26 años y si vivo 70, todos esos años me interesa vivirlos con ella. Si no es con ella, ya no hay compromiso, ya no hay amor para nadie más".

