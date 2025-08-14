Christian Nodal asegura que es con Ángela Aguilar con quien le gustaría pasar el resto de su vida, afirma que encontró en ella "puro amor", pues dice, ella es puro amor; el cantante cree que Ángela ha visto algo muy bonito del amor y por eso se lo entrega todo, puede ser la relación tan especial que tuvieron sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, o la que tienen sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz.

Para el cantante, el odio que su esposa ha recibido en redes sociales es muy injusto, pero asegura que tienen comprobado que se trata de campañas de desprestigio, campañas pagadas en contra de su esposa Ángela, pues dice "no es normal tanto hate".

Christian afirmó en entrevista con Adela Micha que quien conoce realmente a Ángela no la odia, pero lamenta que se hayan dicho tantas mentiras sobre ella y sobre cómo inicio el romance entre ellos.

“No es un ser odiable, si conoces a Ángela no la puedes odiar”, afirmó; reconoció que Ángela hecho mucho más por él que lo que él ha hecho por ella, una persona que le da amor de manera "inocente y entregado", incluyendo a Inti, la hija que Nodal tiene con su expareja Cazzu.

Cazzu y Christian Nodal dieron la bienvenida a Inti en septiembre del 2023. Foto: Especial

Lo que Ángela Aguilar ha hecho por el vínculo entre Nodal y su hija Inti

Christian Nodal fue enfático al decir que Ángela Aguilar no le rompió el corazón a su hija Inti como lo afirmó Cazzu en una entrevista realizada hace unos meses, en la que la argentina negó qye supiera previamente a que se hiciera público, que Christian tenía una relación con Ángela.

El cantante asegura que no engañó a nadie y que por el contrario fue honesto con sus sentimientos; el anuncio de su romance con Ángela se dio a conocer pocos días después de su truene con Cazzu.

“Pensé que bastaba con ser honesto”, dijo Nodal a Adela Micha; Christian le pidió perdón a la trapera argentina por haberse mega enamorado de Ángela, y entre los elogios dedicados a su esposa, dijo que ha sido gracias a ella, que el vínculo con su hija se ha fortalecido.

"Ella ha apoyado mucho mi vínculo con mi hija".

Admitió que aunque a veces él está molesto o rebasado con ciertas cuestiones, Ángela le recuerda que tiene a su hija Inti.

"Tu hija, tu hija tu hija", le dice.

Nodal compartió que Ángela se encargó de remodelar la casa que tienen en Houston, cuidó cada detalle de su hogar, incluida una habitación destinada para Inti, su hija, algo que él no esperaba, y que lo supo cuando la cantante no quería que estrenaran la casa porque aún faltaba estar listo una habitación.

"Falta un cuarto, falta un cuarto, era el cuarto de mi hija, algo que es tan lejano para mi, porque lo asimilé para cuando tenga cuatro años (Inti), por ahí, puede venir y ella ya lo tenía en mente", dijo sorprendido.

Aplaude lo que Ángela dijo sobre su hija Inti:

"Que tu hija sepa que siempre la tuviste en mente".

