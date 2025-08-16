Christian Nodal reapareció junto a su esposa Ángela Aguilar después de haberse publicado la entrevista que le dio a Adela Micha, donde reveló por primera vez detalles sobre su separación con Cazzu y sobre su romance con Ángela.

Las miradas están de nueva cuenta puestas en el matrimonio de Christian y Ángela, y ayer el cantante de 26 años se dejó ver con su esposa, quien junto con su hermano Leonardo, y su padre Pepe Aguilar, ofrecieron un concierto en el escenario del Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

Hace casi 20 años Pepe ofreció un show en este recinto, y ahora lo hizo con éxito junto a sus dos hijos cantantes, quienes fueron acompañados con orquesta y un escenario majestuoso donde sonó la música mexicana.

Ángela vistió un majestuoso vestido verde con flores y unas trenzas extra largas que combinaron con su look mexicano; durante el show mencionó a su marido cuando cantó el bolero "Contigo a la distancia", expresó que dicha canción le recordaba mucho a su esposo, quien se encontraba entre el público disfrutando del show.

Lee también: Pepe Aguilar reacciona así, en vivo, al hate por entrevista de su yerno Christian Nodal con Adela Micha

Ángela Aguilar luce look mexicano y maxi trenzas para el concierto en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

Lee también: Ángela Aguilar se conmueve y llora al admitir que las mujeres obtienen poco reconocimiento en la industria musical pese al esfuerzo

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

En redes sociales, grupos de fans de ambos cantantes compartieron un par de videos fuera del escenario donde Nodal convive con la familia Aguilar, pues al ambiente festivo también se sumó el cumpleaños de Leonardo Aguilar.

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo ofrecerán hoy un segundo concierto en el Hollywood Bowl.

Lee también: Christian Nodal asegura que hizo público su romance con Ángela Aguilar tras sufrir extorsión de revista

¿Por qué critican ahora a Christian Nodal y a Ángela Aguilar?

La reciente entrevista que dio Christian Nodal a la periodista Adela Micha lo puso de nuevo en el centro de la crítica al revelar las fechas en las que terminó su relación con su ex Cazzy y cuando comenzó supuestamente su romance con Ángela.

Compartió que fue en la pandemia cuando por primera vez él y Ángela tuvieron un acercamiento más allá de la amistad pero esto, dijo, no funcionó.

rad