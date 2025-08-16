Más Información

UNAM: orgullo y compromiso

UNAM: orgullo y compromiso

Retrasos en Cineteca Chapultepec, "para ver cómo respiraba el edificio"

Retrasos en Cineteca Chapultepec, "para ver cómo respiraba el edificio"

Reeditan el libro que cambió la educación artística en México en el siglo XX

Reeditan el libro que cambió la educación artística en México en el siglo XX

Fondo de Cultura Económica cierra oficinas en San Diego, California; se deshizo de 90 mil libros en EU

Fondo de Cultura Económica cierra oficinas en San Diego, California; se deshizo de 90 mil libros en EU

Museo Nacional de las Intervenciones ya no cuenta con fauna nociva: INAH

Museo Nacional de las Intervenciones ya no cuenta con fauna nociva: INAH

Detalles tomaron un año a Cineteca Chapultepec

Detalles tomaron un año a Cineteca Chapultepec

Christian Nodal reapareció junto a su esposa Ángela Aguilar después de haberse publicado , donde reveló por primera vez detalles sobre su separación con Cazzu y sobre su romance con Ángela.

Las miradas están de nueva cuenta puestas en el matrimonio de Christian y Ángela, y ayer el cantante de 26 años se dejó ver con su esposa, quien junto con su hermano Leonardo, y su padre Pepe Aguilar, ofrecieron un concierto en el escenario del Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

Hace casi 20 años Pepe ofreció un show en este recinto, y ahora lo hizo con éxito junto a sus dos hijos cantantes, quienes fueron acompañados con orquesta y un escenario majestuoso donde sonó la música mexicana.

Ángela vistió un majestuoso vestido verde con flores y unas trenzas extra largas que combinaron con su look mexicano; durante el show mencionó a su marido cuando cantó el bolero "Contigo a la distancia", expresó que dicha canción le recordaba mucho a su esposo, quien se encontraba entre el público disfrutando del show.

Lee también:

Ángela Aguilar luce look mexicano y maxi trenzas para el concierto en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.
Ángela Aguilar luce look mexicano y maxi trenzas para el concierto en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

Lee también:

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.
Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

En redes sociales, grupos de fans de ambos cantantes compartieron un par de videos fuera del escenario donde Nodal convive con la familia Aguilar, pues al ambiente festivo también se sumó el cumpleaños de Leonardo Aguilar.

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo ofrecerán hoy un segundo concierto en el Hollywood Bowl.

Lee también:

¿Por qué critican ahora a Christian Nodal y a Ángela Aguilar?

La reciente lo puso de nuevo en el centro de la crítica al revelar las fechas en las que terminó su relación con su ex Cazzy y cuando comenzó supuestamente su romance con Ángela.

Compartió que fue en la pandemia cuando por primera vez él y Ángela tuvieron un acercamiento más allá de la amistad pero esto, dijo, no funcionó.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'. Foto: (Photo by Lewis Joly/Invision/AP)

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'

Mayo según Nodal: Christian asegura que terminó, se enamoró y se casó… ¡todo en 21 días! Foto: Tomada de TikTok @angelaaguilar_

Mayo según Nodal: Christian asegura que terminó, se enamoró y se casó… ¡todo en 21 días!

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Michelle Salas. Foto: Archivo/El Universal

Michelle Salas deslumbra con bikini y outfits glamorosos para el verano 2025

Bella Hadid. AFP

Bella Hadid impresiona con atuendo blanco y braless en el lanzamiento de su perfume