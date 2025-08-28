Más Información

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Un siglo del  art déco, estilo que vistió de modernidad a la Ciudad de México

Un siglo del  art déco, estilo que vistió de modernidad a la Ciudad de México

no cree que tenga motivos para demandarla, luego de la publicación de la entrevista que sostuvieron, misma que ha causado tanta , esto debido a que la periodista afirma que, todo lo que el cantante dijo durante la conversación, lo expresó deliberadamente y sin ningún tipo de coacción.

Tras la publicación de la entrevista con Nodal -el pasado 13 de agosto-, Micha se tomó una semanas de esparcimiento fuera de nuestro país y, ayer, durante su regreso, fue captada en el aeropuerto de la CDMX, por algunos medios de comunicación, como "Venga la alegría".

Ahí, la periodista negó que exista alguna demanda en su contra, por haber publicado la entrevista que sostuvo con Christian, y que ha sido tan criticada, debido a las declaraciones que el intérprete de "No te contaron mal" hace en ella.

Lee también:

"No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar, él me la dio, nadie lo obligó a hablar", reiteró.

También negó que, como se ha dicho en redes, Nodal haya tratado de persuadirla, con una retribución económica, para no hacer pública la entrevista y, sin entrar en detalles, afirmó que sería a través de "La Saga", su canal de YouTube, donde hablará más a fondo de los pormenores que rodearon esa charla.

"Pero, para nada, ¿de dónde sacan eso?, voy a dar mi opinión en mi espacio en unos días, ¿va?".

Lee también:

Con respecto a las aseveraciones que se han hecho en redes donde afirman que, desde el día en que publicó la entrevista, Nodal dejó de seguirla en sus cuentas oficiales y, posteriormente, ella habría hecho lo propio, aseguró que, la realidad, es que nunca se habían seguido.

"Nunca nos habíamos seguido antes", precisó.

Expresó que, el día de la entrevista, Nodal fue muy amable y abierto a la hora de ahondar en sus experiencias y vivencias.

"Se dio la ocasión, fue una conversación como muchas más que hago, muy amable, muy generoso con su tiempo y con su espacio".

Finalmente, indicó que, cuando retome sus actividades profesionales, se dará a la tarea de buscar a Cazzu para extenderle la invitación de presentarse en su programa, para que, de esa manera, cuenta su versión de los hechos.

"Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegado de tres semanas de vacaciones", explicó.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna. Foto: EFE

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica. Foto: Instagram

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

Foto: EFE

Adamari López y el minivestido azul celeste con el que conquistó a los 54 años