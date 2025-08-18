Más Información

Una novela coral sobre la tercera edad

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

ha sumado una aliada en su lucha por el bienestar de su hija Inti. Y es que, tras revelar que es ella quien corre con la gran parte de los gastos de la pequeña, la actriz mexicana le expresó su apoyo.

En una reciente visita a México, la trapera aseguró que, aunque no existe un acuerdo económico justo entre ella y su expareja, Christian Nodal, ha evitado ir a los tribunales argentinos, pues sabe que las leyes de su país no la beneficiarían.

“Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, no creo tener la energía para ese camino. Mientras pueda sostener a mi hija, lo haré”, dijo a los medios.

Ahora, es la protagonista de "Clase 406" quien, al ser cuestionada sobre el tema, decidió dar un consejo a la artista.

Recordando que, gracias a Nodal, la pequeña también tiene derecho a la nacionalidad mexicana, Sherlyn le sugirió que acuda a los tribunales de nuestro país, donde las leyes otrogan mayor respaldo a los derechos de los niños y de la madre:

No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero las leyes en nuestro país nos respaldan como mujeres al cien por ciento. Si lo tiene hecho en Argentina, le recomendaría que lo haga en México”, dijo en entrevista con "Ventaneando"

Asimismo, pidió reflexionar a todos los padres y madres sobre la corresponsabilidad en la crianza:

“Si existe un papá, que el papá aporte. Las responsabilidades son compartidas… ni siquiera es una opción” .

Por último, la también madre soltera mandó un mensaje a la famosa expareja para dejar a un lado la polémica y actuar con madurez por el bien de la pequeña: “Ojalá se portaran como adultos y dejaran a la niña muy tranquila”, finalizó.

En los últimos días, tanto Cazzu como Nodal se han convertido en tendencia en las redes sociales, esto luego de la entrevista que el intérprete de "Botella tras botella" lamentara no poder compartir más con su hija debido a la distancia que los separa.

