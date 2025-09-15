Más Información

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

El segundo concierto de en el Movistar Arena de Argentina se volvió inolvidable tanto para la artista como para sus fans

La fecha coincidió con el segundo cumpleaños de Inti, la hija que la cantante tuvo con , lo que ya hacía especial la presentación. Sin embargo, alcanzó un nivel aún más emotivo que llevó hasta las lágrimas a la llamada "Jefa".

Todo ocurrió durante la interpretación del tema "Inti", el cual compuso especialmente para la pequeña; y es que los asistentes al evento levantaron unos pequeños soles para festejar a la niña.

En videos compartidos en redes sociales, se aprecia cómo la cantante no logra contener el llanto y por ratos tiene que apartarse del micrófono para evitar que su voz se rompa.

"¡Wow!, a veces no entiendo por qué me dan tanto amor y ahora, no entiendo por qué tanto amor a mi bebé", dijo la trapera en medio de los gritos y aplausos de sus seguidores.

@camilaestraviz Cazzu no puede aguantar el llanto y la emoción al interpretar Inti en el día de su cumpleaños número dos 🥹 El público la sorprendió con soles en todo el estadio ☀️ #latinaje #cazzu #inti ♬ sonido original - Cami Estraviz

Y es que, minutos antes, todo el público coreó a una sola voz el feliz cumpleaños para la bebé y llenó de luces amarillas el recinto.

La escena se viralizó en las plataformas digitales, donde los usuarios destacaron la conexión especial entre la artista y su público; incluso, se dijeron conmovidos por la reacción de Cazzu.

"Llora porque se sintió amada", "Qué gran mamá tiene Inti", "Debe ser hermoso sentir todo ese amor", "Te amamos Cazzu, somos tú, Inti y nosotros contra el mundo", "Esa bebita hermosa nació con tantas amigas alrededor del mundo", "le desmontaron que ella y su bebé no están solas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cazzu llegará a tierras aztecas en octubre próximo con su gira "Latinaje", para ofrecer dos conciertos en el Auditorio Nacional, los cuales ya fueron declarados como sold out.

