La Ciudad de México prepara un octubre vibrante para los amantes de la música.

Y es que, después del regreso de Oasis a los escenarios mexicanos, las expectativas quedaron muy altas para los fans mexicanos; sin embargo, los principales escenarios de la capital ya se preparan para abrir sus puertas una vez más a grandes eventos.

Desde rock nacional hasta grandes leyendas de la música internacional, la agenda ya contempla nombres como los de Morrissey, Chayanne o los dueños absolutos de la irreverencia, Molotov, como los atractivos principales del mes.

A continuación, te damos la lista de los eventos que no puedes perderte:

Zoé. Temas como "Vía Láctea", "No me destruyas" o "Paula" volverán a sonar completamente en vivo gracias a las tres siguientes fechas que la banda mexicana tiene programas en uno de los estadios más importantes del país.

Por desgracia los boletos están agotados desde hace meses.

¿Dónde y cuándo?; 1,2 y 6 de octubre, Estadio GNP seguros.

Alejandro Fernández. El charro cerrará su gira "De Rey a Rey", una de las más especiales de su carrera, en la CDMX. Durante este concierto no sólo cantará varios de sus más grandes éxitos, también hará un homenaje a la carrera de su padre, el fallecido Vicente Fernández, por lo que sería un error dejarlo pasar.

¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP Seguros, 4 de octubre.

Rod Stweart. Porque la música de los 80 jamás fue una etapa, uno de sus principales exponentes llegará a la capital mexicana para traer de regreso los copetes altos y la fiesta que caracterizó a esa época. Tras tres años de usencia, Sir Rod se reencontrará con su fans para cantar algunos temas ya icónicos como "Da ya think I'm sexy?" o "Forever young".

¡Dónde y cuándo?: Palacio de los deportes, 7 de octubre

Chayanne. El "papá de Latinoamérica" tiene una cita pendiente con los mexicanos y como parte de su gira Bailemos otra vez, aterrizará en el Palacio de los deportes por cuatro noches seguidas.

Aún hay boletos disponibles, aunque son pocos.

¿Dónde y cuándo?: 8,9,21 y 22 de octubre, Palacio de los deportes.

Alejandro Sanz. El artista español llega a poner el lado romántico a esta cartelera musical. Sanz continua con su gira ¿Y ahora qué? y tras agotar varias fechas en la CDMX, regresa una vez más.

Durante tres noches, el compositor hará suspirar a más de uno con sus más grandes éxitos.

¿Dónde y cuándo?: 9, 10 y 31 de octubre, Auditorio Nacional.

Super Junior. Una de las principales agrupaciones del K-pop vuelve a los escenarios mexicanos, esta vez como protagonistas de un espectáculo que promete poner a bailar, cantar y emocionar a sus fanáticos.

Para quienes deseen asistir, aún hay algunos boletos disponibles en la página de Ticketmaster.

¿Dónde y cuándo?: 12 de octubre, Palacio de los deportes

Lupita D'Alessio. Tras una vida detrás del micrófono, la llamada "Leona Dormida" se despide de sus seguidores con su "Tour del adiós".

Canciones que marcaron a generaciones, como "Mudanzas" o "Mentiras" resonarán por todo lo alto en el centro La Maraka.

¿Dónde y cuándo?: 10 y 11 de octubre, La Maraka.

Cazzu: Después de la polémica que rodeó su carrera, la llamada "Jefa del trap" hará su debut en solitario en los escenarios capitalinos. Serán dos fechas en las que la argentina hará vibrar a sus fans y aunque muchos lo dudaban, ambos conciertos ya están agotados.

¿Dónde y cuándo?: 14 y 15 de octubre, Auditorio Nacional.

Lost Acapulco. Máscaras, slam y mucho ska, eso es lo que la banda mexicana ofrecerá a su público durante la celebración de sus 30 años de carrera. Canciones como "Dejemos el romance" o su versión de "Qué monstruos son" pondrán a bailar a más de uno. Una fiesta que sería un error perderte.

¿Dónde y cuándo?: 19 de octubre, Lunario del Auditorio Nacional

Los Bunkers. Una de las bandas chilenas más queridas por los mexicanos tendrá una presentación muy especial. Los Bunkers traerán su experiencia acústica a uno de los teatros más importantes de la ciudad y para quienes quieren asistir, aún hay entradas disponibles.

¿Dónde y cuándo?: 25 de octubre, Teatro Metropólitan

Molotov. 30 años se dicen fácil, pero son toda una vida. La banda mexicana celebrará sus tres décadas de existencia, de música sin filtros y canciones que han puesto a cantar y reflexionar a más de una generación con un show que, seguramente, pasará la historia.

Los boletos ya están agotados.

¿Dónde y cuándo?: 30 de octubre, Palacio de los deportes.

Morrissey. Para cerrar con broche de oro un mes lleno de actividades, llega el cantante británico y exlíder de The Smiths.

Morrissey celebrará 40 años de trayectoria y una de las fiestas más icónicas de la cultura popular, Halloween, con sus fans mexicanos. Debido a la incertidumbre de que, como en ocasiones anteriores, el evento pueda ser suspendido, aún hay entradas disponibles y, recordemos, que hasta hoy el concierto sigue en pie.

¡Dónde y cuándo?: 31 de octubre, Palacio de los deportes

