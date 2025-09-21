Más Información
Septiembre pasará la historia como uno de los meses más activos para la escena musical. Y es que no sólo fue testigo de grandes espectáculos, también de importantes regresos, como el de Oasis.
Fue hace apenas unos días cuando los hermanos Gallagher pusieron fin a su ausencia, de casi 16 años, de los escenarios mexicanos para regalar a sus fans una noche inolvidable y llena de sus más grandes éxitos.
Sin embargo, la cartelera aún termina y para cerrar este mes con broche de oro, los fans aún están a la espera de algunos de los conciertos más esperados y aquí te dejamos la lista completa.
Il Divo: Un concierto para los amantes de la música romántica. Este cuarteto internacional pondrá a suspirar a los asistentes con su combinación de música pop y clásica, acompañadas de increíbles voces. Los boletos ya se encuentran agotados
¿Dónde y cuándo?: Teatro Metropólitan. 22 de septiembre.
Kendrick Lamar: Tras su polémica presentación en el show de medio tiempo de la NFL, el rapero traerá su Grand National Tour a México. Canciones como la multipremiada "Not like us" pondrán a bailar y cantar a todos los asistentes; además, como acto telonero estarán CA7RIEL & Paco Amoroso.
A pocos días del evento aún hay una gran cantidad de boletos disponibles.
¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP Seguros, 23 de septiembre.
Ghost: A dos años de su última visita a nuestro país, el metal de esta banda sueca volverá a hacer vibrar los escenarios. Durante tres noches seguidas, los músicos interpretarán sus más grandes éxitos; además de ofrecer una experiencia diferente, ya que en ninguno de sus conciertos estarán permitidos los celulares.
Los boletos para las tres fechas ya están agotados.
¿Dónde y cuándo? Palacio de los deportes. 23, 24 y 25 de septiembre.
Camilo Séptimo: Una de las bandas más importantes del rock alternativo regresa para regalar a sus fans un recorrido musical que incluirá una parada para presentar su nuevo disco: "MAPS".
Para quienes quieran asistir, todavía hay boletos disponibles en la página oficial de Ticketmaster y los precios van desde los 2 mil 100 pesos hasta los 900 pesos.
¿Cuándo y dónde y cuándo?: 27 de septiembre. Palacio de los deportes.
Zoé. Después de casi tres años lejos de los shows en vivo, la banda liderada por León Larregui regresa con una serie de conciertos para celebrar los 20 años de uno de sus discos más importantes, el "Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea".
Los músicos convertirán sus shows en una verdadera fiesta, donde el invitado de honor serán los fans.
Los boletos ya están agotados.
¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP Seguros. 27, 28 de septiembre.