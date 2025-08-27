Septiembre será un mes inolvidable para los amantes de la música en la Ciudad de México. Y es que, a punto de entrar a lo última etapa del año, serán testigos de grandes festejos y ansiados regresos.

La cartelera musical ofrecerá una variedad de géneros que van desde el pop, rock, la balada romántica, el hip-hop y la música latina; mientras que los principales recintos ya se preparan para recibir a una ola de fans que los harán vibrar.

Entre los eventos más destacados, se encuentran las presentaciones de Shakira, Imagine Dragons y el ansiado retorno a la escena de Oasis. Así que, aquí te dejamos la lista completa de los conciertos que, por ningún motivo, deber perderte.

Imagine Dragons. El Loom World Tour llegará a la capital mexicana. La banda estadounidense regresa a los escenarios del país para presentar su más reciente material discográfico y hacer un recorrido por su más grandes éxitos.

¿Dónde y cuándo?: 5 y 7 de septiembre. Estadio GNP seguros

La banda regresa a México. Foto: Instagram

Residente. Canciones como "Ojos color sol", "La vuelta al mundo" y "Atrévete-te-te" resonarán en el escenario más importante de la CDMX: el Zócalo. El cantautor puertorriqueño, dará el concierto más importante de su carrera y será completamente gratis. Además intentará romper el récord que, hasta hoy, mantiene la agrupación argentina, Los Fabulosos Cadillacs.

¿Dónde y cuándo?: 6 de septiembre. Explanada del Zócalo

Residente fue el fundador y vocalista principal de Calle 13. Foto: Archivo EFE.

Rels B. El cantante de trap y rap español se presentará en la CDMX como parte de su gira mundial. Los fans podrán disfrutar de sus éxitos más recientes en una noche llena de ritmo y energía. Las malas noticias es que los boletos ya están agotados.

¿Dónde y cuándo?: 3,4,5,6,8 y 9 de septiembre. Palacio de los Deportes.

El español se presentará en el Palacio de los deportes. Foto: Instagram

Natalia Lafourcade. La cantante mexicana regalará a sus fans una noche inolvidable como parte de su Cancionera Tour. Estos serán unos de los últimos conciertos que Natalia ofrezca antes de convertirse en madre, por lo que será sumamente especial

¿Dónde y cuándo?: 9 y 11 de septiembre. Auditorio Nacional.

Natalia Lafourcade hará una pausa a su gira por su maternidad.

Los Concorde. Después de ocho años de ausencia, la banda integrada por Leonardo de Lozanne, Jonás González, Poncho Toledo y Mauricio Clavería vuelve para reclamar su lugar dentro del rock mexicano. Ofrecerán un único concierto que estará lleno de sorpresas.

¿Dónde y cuándo?: 11 de septiembre. Teatro Metropólitan

La banda ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan. Foto: Instagram.

Alejandro Sanz. Si hay alguien que sabe como despertar el romanticismo, ese es Sanz. Con una carrera de más de tres décadas, el español se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la música pop y ahora regresa al Coloso de Reforma para reconectar con su público mexicano.

¿Dónde y cuándo?: 12, 13, 17 y 19 de septiembre. Auditorio Nacional

Alejandro Sanz arrancará su gira por México. Foto: @alejandrosanz

Oasis. Tuvieron que pasar 15 años para que una de las bandas más importantes del rock decidiera volver a los escenarios. Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la agrupación británica se reencontrará con sus fans en dos únicos shows que, sin duda, pasarán a la historia.

¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP. 12 y 13 de septiembre.

Oasis regresa a los escenarios tras 15 años de ausencia.. Foto: AP.

Shakira. Para cerrar con broce de oro su paso por la capital mexicana, la cantante mexicana ofrecerá un último concierto en el GNP seguros como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. Con un repertorio que incluye sus más grandes éxitos, Shakira promete una noche llena de energía

¿Dónde y cuándo?: 18 de septiembre. Estadio GNP Seguros.

Shakira en el Estadio GNP. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

La Maldita vecindad. La banda de ska se prepara para armar el slam una vez más. Junto a sus fans, el grupo lideraro por Roco Pachukote se apoderará del Velódromo para festejar sus 35 años de existencia.

¿Dónde y cuándo?: Velódromo Olímpico. 20 de septiembre.

La Maldita Vecindad festejará sus 35 años

Kendrick Lamar. Después de su polémico show de medio tiempo, el rapero estadounidense regresa a la CDMX para ofrecer a sus fans una noche llena de hip-hop y letras profundas.

¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP Seguros. 23 de septiembre.

El rapero vuelve a los escenarios mexicanos. Foto: AP

Il Divo. La parte romántica llegará con este cuarteto internacional. Los asistentes podrán disfrutar de canciones pop con un toque clásico. Los boletos aún pueden comprarse en la página de Ticketmaster.

¿Dónde y cuándo?: Teatro Metropólitan. 22 de septiembre.

El cuarteto pondrá el lado romántico a este mes de conciertos.

Zoé. Para cerrar con broche de oro este mes de conciertos, está la banda liderada por León Larregui. Zoé arrancará los festejos de los 20 años de uno de sus discos más exitosos con las dos primeras noches en el GNP Seguros.

¿Dónde y cuándo?. Estadio GNP Seguros. 27 y 28 de octubre.