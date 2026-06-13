En medio de la Copa Mundial de Futbol que se desarrollaba en México, EL UNIVERSAL consignó ampliamente la muerte de Jorge Luis Borges en primera plana el día 15 de junio de 1986. La noticia fue ilustrada con una caricatura de Alán.

Al día siguiente, se reprodujo una entrevista de su viuda, María Kodama, quien dijo: "Borges es un compañero maravilloso, es una persona muy tímida. Como él mismo lo dice: un caballero victorioso" y tras hablar de su casamiento, afirmó: "Borges no es para mi un apellido célebre. Es la persona con la cual descubrí el mundo, la persona que me enseñó las cosas que realmente importan".

Se llevaron reacciones de su muerte, entre cuyos comentarios estaba que era "una perdida mundial" y que "merecía el Nobel". Ernesto Sabato declaró que la muerte de Borges "Era sin duda uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo. Todos los que hemos venido después le debemos mucho".

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