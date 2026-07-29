Naucalpan, Méx.— El PAN en el Estado de México no avalará actos anticipados de campaña relacionados con el registro de los coordinadores de cambio y defensores de la familia, dijo su dirigente Anuar Azar Figueroa.

“Hemos presentado los deslindes correspondientes ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), puesto que son posturas personales, puesto que son actos que recaen directamente sobre la responsabilidad de cada ciudadano que lo hace”, dijo sobre los casos que han sido mediáticos de personalidades que se registraron para ser coordinador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) reconoció la controversia que generó esta figura.

“Yo sé que hay confusión, incluso la intención de ciudadanos o actores políticos de algunas otras fuerzas que quieren acusar actos anticipados de campaña. Esto no va encaminado a hacer una campaña, va encaminado a trabajar con los ciudadanos”.

Azar Figueroa detalló que el objetivo de los coordinadores del cambio y defensores de la familia es “hacer ejercicios de conciencia y evaluaciones de los gobiernos actuales” con los ciudadanos.

“Ellos pueden hacer foros, reuniones vecinales en patios, casas, plazas públicas, universidades, foros empresariales para ir construyendo una ruta hacia 2027”, dijo.

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Agregó que “no se trata de la promoción personalizada de ningún actor político, de ninguna persona militante, aspirante o ciudadano que se haya registrado en nuestra plataforma. Lo que el concepto expresa literalmente es lo que son, coordinadores de un cambio necesario que va desde lo municipal, estatal y nacional. Defensores de un cambio de régimen, de gobierno municipal, de un cambio en perspectiva de seguridad, obra pública, servicios públicos”.

Azar Figueroa indicó que se habla de la familia al ser “el eje central de nuestro eslogan, de nuestros orígenes, de la filosofía, de nuestros principios de doctrina. La familia es donde todo empieza y la razón de ser de nuestro trabajo”.

Reconoció que “los coordinadores sí podrían ser candidatos” el próximo año.

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“Están en la competencia, están en las facultades de cualquier ciudadano de participar y podrían ser candidatos en 2027”.

Sin embargo, eso no justificará actos anticipados de campaña. “Nosotros no avalamos actos anticipados de campaña, estas decisiones son de cada persona, deberán de hacer ellos un ejercicio jurídico de sus alcances, de sus posibilidades, de sus áreas de oportunidad, pero también de todas las limitaciones”.

Agregó que en Acción Nacional “vamos a estar de lado de las instituciones y de la legalidad. Haremos un llamado a que se cumplan determinados puntos específicos, que no violenten la ley y que eventualmente los vayan a poner en algún juicio, en alguna queja o en algún recurso para tratar de impedir que sean elegibles en 2027”.

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