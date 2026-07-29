Ecatepec, Méx.— Luz María Hernández, presidenta de Morena en el Estado de México, dijo que los aspirantes a cargos de elección popular dentro del partido pueden realizar trabajo territorial y hacer presencia en las comunidades antes del inicio formal del proceso electoral, pero hizo un llamado a respetar estrictamente las leyes y los tiempos oficiales para evitar violaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó el calendario interno de Morena y aclaró que las actividades de los militantes y posibles coordinadores se centran en el trabajo diario de organización, sin constituir actos de campaña prohibidos.

“Seguimos trabajando todos los días con las asambleas en defensa de la transformación y de la soberanía nacional”, dijo.

Añadió que quien encabece como coordinador en su momento “tendrá esa tarea de coordinar de manera puntual lo federal, lo municipal y lo local”.

El partido avanza en la estructura nacional de coordinadores. “Estamos ya a nivel nacional con la convocatoria de coordinadores locales, estatales. En el mes de agosto probablemente emitan la convocatoria para los coordinadores federales. En septiembre, los municipales, y en noviembre, los locales”.

Sobre las alianzas, Hernández ratificó el acuerdo nacional con el Partido Verde y el PT: “Sí, a nivel nacional sí hay una alianza que incluso ya se acordó, ya públicamente es conocida”.

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A nivel local, Morena revisa municipio por municipio: “Se está revisando en dónde podemos ir juntos y donde seguramente va a haber algunos temas o algunos municipios donde ellos prefieren ir solos o encabezar, y pues también nosotros tenemos cuadros políticos competitivos”.

No se aplicará una alianza completa y automática en todo el Estado de México, dijo.

Respecto a la reelección de presidentes municipales y diputados locales en funciones, la ley lo permite en 2027, pero la dirigente estatal aclaró que no existe garantía automática: “Sí va a ser un análisis, en este caso, la Comisión Nacional de Elecciones, para ver efectivamente su evaluación de los posibles representantes populares que tengan bien la aceptación de la reelección”.

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Todos los interesados, incluidos los actuales servidores públicos, deben pasar por encuesta.

Hernández reconoció las inquietudes por el activismo en redes sociales y territorial de algunos aspirantes.

Ante la pregunta sobre posibles actos prematuros de campaña, respondió: “Yo siempre les he hecho el llamado a respetar las leyes electorales y los tiempos. Entonces, pues esperemos que no raye en la violación de esta regla y sobre todo de la ley electoral”.

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La dirigencia estatal no ha recibido quejas formales como partido hasta el momento. “No, como partido, no. Hasta el momento no tenemos alguna queja como partido. Y si en algún momento nos hacen saber, la atenderemos”.

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