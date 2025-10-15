Christian Nodal hace frente a las recientes declaraciones de Cazzu y afirma que no sólo cumple con las obiigaciones económicas que tiene como padre, sino que la cifra que proporciona para la crianza de su hija fluctuaría en millones de pesos mexicanos. Además, afirma que, a diferencia de lo que dijo la argentina, la abogada de la cantante no le dio respuesta, cuando solicitó encontrarse con Inti, ahora que se encuentra con su madre en México.

Con su visita a nuestro país, a propósito de su gira "Latinaje en vivo", la cantante argentina ofreció una serie de declaraciones a la prensa mexicana en el aeropuerto, entre ellas, reconoció que, con su arribo a la CDMX, el padre de su hija había buscado, a través de su abogado, ponerse en contacto para comunicar su deseo de ver a Inti.

Lee también: Cazzu e Inti llegan a México; Nodal busca reencontrarse con la pequeña, cuenta la argentina

Esto fue lo que dijo, el pasado lunes, 13 de octubre:

"Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...".

Otro de los asuntos que abordó tuvo que ver con el permiso provisional unilateral que habría recibido por parte de un juez, para que pudiera viajar con la menor, mientras cumple con sus compromisos laborales fuera de Argentina.

Sin embargo, en un comunicado, lanzado la mañana de este 15 de octubre, el abogado de Nodal, el licenciado César Muñóz, argumenta que la versión de la argentina carece de sustento, afirmando no sólo que su cliente nunca ha impedido que Inti viaje con su madre, sino que, al buscar la forma de reencontrarse con la pequeña, no obtuvo respuesta alguna de parte de Cazzu ni de su representante legal.

"En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ´unilaterales´: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida".

"En representación de Christian Jesús González Nodal he contactado formalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna".

Además, el cantante exhibió otro asunto relacionado a sus responsabilidades como padre pues, si bien, en la última entrevista a Cazzu, la argentina no abordó ese tema, en otra visita a nuestro país, habría sugerido que Nodal no proporcionaba la cantidad de dinero que a ella le parecería justa.

A este respecto, el abogado del músico afirmó que su cliente no sólo entrega la suma, exigida por la Ley Argetina, sino que, además, le hace llegar cantidades que oscilan en los millones de pesos mexicanos.

Lee también: Cazzu conquista el Auditorio Nacional; "La Jefa" del trap argentino se presenta con su show “Latinaje”

"A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija de dos años ha manifestado su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales".

También hizo alusión a otra de las declaraciones que hizo la cantante, mediante las que aseveró que, durante un encuentro, el abogado de Nodal -el que lo representa en Argentina- la había visto a los ojos, con una expresión de que tenía el poder de decidir qué pasaría con el permiso para que Inti pudiera viajar; el licenciando Muñoz aseguró que eso no era posible, ya que la reunión que habían sostenido fue virtual y el contacto físico con la cantante no habría existido.

"El proceso judicial familiar de mi representado en Argentina fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron vía virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc