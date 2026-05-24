Este domingo el Inter Miami ganó, gustó y goleó al Philadelphia Union (6-4) en una noche brillante de Luis Suárez y Germán Berterame; sin embargo, no todo fue alegría para las Garzas, ya que el capitán del equipo, Lionel Messi, abandonó el campo de juego con una aparente lesión en la pierna izquierda.

Al minuto 73 de partido, el ocho veces ganador del Balón de Oro se acercó al banco de suplentes para pedir el cambio. En su lugar entró Mateo Silvetti, pero las imágenes encendieron las alarmas en la Selección Argentina.

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Las cámaras de la transmisión captaron al astro argentino irse directamente hacia el vestidor con la parte izquierda del short levantado, en clara señal de molestia muscular.

Para fortuna de los aficionados argentinos, Messi abandonó el campo de juego caminando, no fue necesaria la ayuda del cuerpo médico, pero aún así, la preocupación está latente, ya que este fue su último partido con el Inter Miami antes de reportarse con la Albiceleste para concentrarse en la antesala del debut en la Copa del Mundo 2026.

Por ahora, el Inter Miami no ha publicado un reporte médico que aclare la situación física de la Pulga.

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🚨🚨 Lionel MESSI 🇦🇷 VIENT DE DEMANDER LE CHANGEMENT ET RENTRE DIRECTEMENT AUX VESTIAIRES. 😨🤕 pic.twitter.com/JSqBnzrrJw — Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2026