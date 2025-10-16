Más Información

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Pati Chapoy cuestionó varios aspectos del primer concierto de, sobre el primer show que ofreció la argentina en el Auditorio Nacional, dijo que "estuvo raro" porque la artista se tardó en saludar al público, y porque "sale encuerada todo el tiempo y se cachondea", asó lo dijo la periodista en "Ventaneando".

Chapoy, quien recientemente entrevistó a Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal y expareja de Cazzu, desaprobó que supuestamente la trapera atraiga al público de jovencitas a través de información falsa en contra de Nodal, la cual levanta el morbo.

Esto, por la respuesta que dio el cantante a las declaraciones de la argentina sobre la manutención de Inti, la hija que tienen en común, ya que Nodal aseguró que Cazzu miente y que él da millones de pesos para la crianza de la menor.

"Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver con que ella permanentemente está utilizando esa información falsa, en contra de Christian Nodal, para levantar el morbo con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito", dijo.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Cazzu?

Para Pati Chapoy, Cazzu, con el afán de tener éxito y llenar recintos, ha mentido y ha expuesto información sobre su hija Inti, quien para la comunicadora, es la única perjudicada, así lo aseveró en el programa de TV Azteca.

"Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo y debería de hacer un alto y darse cuenta que no vale la pena, que a la única que está perjudicando es a su hija, la niña tiene dos años y no se vale Cazzu que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México", expresó.

Ayer, la argentina , donde leyó un mensaje enalteciendo la labor de las madres solteras como ella, y aunque no dijo el nombre de Christian Nodal, se trató de una respuesta al comunicado que el cantante compartió en redes sociales para defenderse y que citó Pati Chapoy en su programa.

tiene pendientes tres conciertos más en territorio mexicano, en Guadalajara, Monterrey y Puebla.

