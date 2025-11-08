Más Información

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

En medio del arranque de su nueva gira, reveló que ya se prepara para uno de los días más importantes de su vida: su boda religiosa con .

La hija menor de Pepe Aguilar, volvió a los escenarios el pasado 6 de noviembre en Texas para iniciar su “Libre Corazón Tour”.

Sin embargo, lo que ha acaparado los reflectores, además de una supuesta baja venta de boletos, fue su reciente confesión; y es que, no sólo confirmó que se casará por la iglesia con el músico mexicano; sino que reveló la fecha en la que llegarán al altar.

Todo ocurrió este fin de semana, minutos antes de su presentación, Ángela se detuvo para convivir con algunos de sus seguidores que ya la esperaban y entre autógrafos, fotos y la emoción del momento, les hizo una invitación muy especial:

“Vayan a mi boda", les dijo, desatando los gritos de los presentes. "Me voy a casar en mayo por la iglesia”, agregó.

El instante fue grabado por uno de los fans y el video de inmediato se viralizó en las redes sociales.

La pareja se casó por el civil en julio del 2024, en una ceremonia privda que se realizó en el estado de Morelosy desde entonces su relación ha estado en medio de la polémica.

