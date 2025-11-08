En medio del arranque de su nueva gira, Ángela Aguilar reveló que ya se prepara para uno de los días más importantes de su vida: su boda religiosa con Christian Nodal.

La hija menor de Pepe Aguilar, volvió a los escenarios el pasado 6 de noviembre en Texas para iniciar su “Libre Corazón Tour”.

Sin embargo, lo que ha acaparado los reflectores, además de una supuesta baja venta de boletos, fue su reciente confesión; y es que, no sólo confirmó que se casará por la iglesia con el músico mexicano; sino que reveló la fecha en la que llegarán al altar.

Todo ocurrió este fin de semana, minutos antes de su presentación, Ángela se detuvo para convivir con algunos de sus seguidores que ya la esperaban y entre autógrafos, fotos y la emoción del momento, les hizo una invitación muy especial:

“Vayan a mi boda", les dijo, desatando los gritos de los presentes. "Me voy a casar en mayo por la iglesia”, agregó.

El instante fue grabado por uno de los fans y el video de inmediato se viralizó en las redes sociales.

La pareja se casó por el civil en julio del 2024, en una ceremonia privda que se realizó en el estado de Morelosy desde entonces su relación ha estado en medio de la polémica.

