Cazzu se despidió de México entre aplausos, llenos totales y fuertes declaraciones en contra de su ex y padre de su hija Inti, el cantante Christian Nodal, quien disfruta de éxito en los Palenques y shows junto a su esposa Ángela Aguilar, quien este fin de semana lo acompañó y se lució junto a él cantando y con varias muestras de cariño.

Sin embargo, en redes pocos celebran ese desbordado amor entre Nodal y Ángela, por el contrario, las críticas persiguen a la pareja, ahora por un video que circula en redes donde el cantante de 26 años está en estado inconveniente al terminar el show que ofreció, al parecer en Monterrey, en él, en cantante es ayudado para caminar, pues apenas si puede hacerlo por sí solo.

Esta no es la primera vez que Nodal es captado de esta manera, hace unas semanas ocurrió algo parecido en Jalisco, donde fue visto en estado etílico en pleno concierto.

Cazzu e Inti comparten momento en México

La cantante argentina Cazzu se dio el tiempo para disfrutar de México junto a su hija Inti, madre e hija aparecen en una playa, también juntas al parecer previo a uno de los shows de la intérprete de "Con otra".

Cazzu comparte fotos con Inti durante su reciente gira en México.

Inti con su madre Cazzu durante la gira "Latinaje" en México.

Inti, nacida en septiembre de 2023 ha sido la razón por la que tanto Cazzu como Nodal han dado declaraciones públicas a los medios, pues mientras que la trapera asegura que Christian no le da la manutención necesaria para la menor, los abogados del cantante afirman que sí lo hace y en cantidades millonarias.

Según las palabras de la argentina, Nodal e Inti no se ha reencontrado, y la cantante sólo desea que el acercamiento y la buena voluntad se haga presente, pues asegura que lo que menos desea es que su hija crezca lejos de su padre.

Mientras tanto, Nodal no sólo batalla con las críticas por su relación con Ángela Aguilar, también por sus excesos sobre el escenario, los cuales cada vez se han vuelto más constantes.

