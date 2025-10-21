Más Información

La conexión de con sus fanáticos va mucho más allá de los escenarios. Durante su visita a Mérida, la cantante argentina vivió un momento especial gracias a un gesto inesperado de sus seguidores.

La llamada “Nena Trampa”, que está recorriendo México con su gira , inició sus presentaciones con dos conciertos sold out en Ciudad de México y luego viajó a la península, donde pudo convivir con sus fans, quienes la han apoyado incluso en medio de la tensa relación con el padre de su hija, .

En redes sociales circulan videos de la emotiva sorpresa: sus seguidores le llevaron un mariachi hasta la entrada del hotel. "La jefa", como también se le conoce, compartió fragmentos del homenaje musical, mostrando su alegría al cantar clásicos como “Cielito lindo” y “Negrita de mis pesares”.

Cazzu ofrecerá un concierto el 22 de octubre en Yucatán. Foto: Instagram oficial de Cazzu.
Durante el encuentro, la intérprete abrazó a sus fans mientras todos cantaban, y algunos incluso llevaron libros para recibir un autógrafo. “Me explota el corazón”, escribió en sus redes. “No puedo creer cómo me recibieron en Mérida”, agregó.

Videos compartidos muestran a Cazzu saliendo del hotel con un vestido amarillo y sonriendo al escuchar los temas tradicionales. Además, medios locales reportaron que saludó a más admiradores yucatecos mientras paseaba por una tienda departamental en la plaza comercial La Isla Mérida.

Su próximo concierto será mañana, miércoles 22 de octubre; después se presentará en Puebla el 24 y luego regresará a Sudamérica para continuar con sus shows en Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Cazzu alza la voz

Los conciertos de Cazzu no han estado exentos de controversia. En la CDMX, la cantante se desahogó sobre la complicada situación personal que vive, luego de que el 15 de octubre Christian Nodal emitiera un comunicado contradiciendo sus declaraciones sobre la manutención y convivencia de su hija Inti.

En su presentación en el Auditorio Nacional, la intérprete de "Nada" dedicó un mensaje especial: “Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de manera diferente esta noche. La dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques. Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”.

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón", dice la argentina

