Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Lo que comenzó como un tributo, se convirtió en tendencia cuando reaccionó al cover que, hace unos días, hizo de uno de sus más grandes éxitos.

La argentina arrancó su visita al país en el Auditorio Nacional de la CDMX y regaló a sus fans un momento sumamente emotivo al incluir el tema "No me enseñaste" en su primer concierto.

"Como no podía ser de otra manera, les preparé una canción de una reina de este hermoso país. Con mucho cariño y mucho respeto", dijo la trapera antes de que la música comenzara a sonar.

Lee también

El gesto trascendió fronteras y llegó hasta los ojos de Thalía, quien, aunque tardó unos días, reaccionó a la interpretación y dedicó un mensaje de cariño y admiración hacia la llamada "Jefa".

“Pero qué linda sorpresa, Cazzu. Te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta”, escribió en sus historias de Instagram.

Thalía se dijo emocionada por el homenaje que Cazzu le hizo durante su primer concierto en México. Foto: Captura de pantalla.
Thalía se dijo emocionada por el homenaje que Cazzu le hizo durante su primer concierto en México. Foto: Captura de pantalla.

Esta no ha sido la única vez que la intérprete de "Nena trampa" rindió homenaje a la música mexicana, en sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey incluyó temas nacionales como "Ya lo sé” de la fallecida Jenni Rivera y “No me pidas perdón” de Banda MS. Incluso, la agrupación le propuso trabajar juntos.

El éxito de Cazzu por México continúa, este próximo 22 de octubre se presentará en Mérida y cerrará su paso por tierras aztecas el 24 de octubre con un último concierto en Puebla.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]