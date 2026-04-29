La histórica editorial argentina Ediciones de la Flor, que por más de medio siglo publicó en el país a "Mafalda", la irreverente niña de historieta siempre preocupada por las crisis del mundo, cierra tras 60 años de existencia.

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"La noticia es exacta y los motivos son múltiples", confirmó a la AFP la directora del sello, Kuki Miller.

Sin anuncios formales ni posteos en redes, el final fue alertado a través de un breve texto colocado en el stand de Ediciones de la Flor en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se lleva a cabo del 23 de abril al 11 de mayo.

"Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad", señala el papel, que entre otros aspectos responsables de la decisión enumera los cambios de la industria editorial, la tecnología y la economía argentina.

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Sin embargo, el golpe del que el sello independiente no pudo reponerse fue la decisión en 2025 de los herederos del autor de "Mafalda", el humorista gráfico argentino Joaquín Lavado "Quino", de mudar toda su obra a la multinacional Penguin Random House en busca de mayor distribución regional.

"Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos", dice el texto.

Fundada en 1966, Ediciones de la Flor comenzó a publicar las tiras de "Mafalda" en 1970, y durante 55 años editó versiones compilatorias de diversas extensiones y temáticas que se convirtieron en un "longseller" de la firma.

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El sello también tuvo a su cargo otros títulos de Quino, así como relevantes obras de humor gráfico y narrativa de escritores argentinos como Rodolfo Walsh y Roberto Fontanarrosa.

Además fue el primer hogar en Argentina de "El nombre de la rosa" de Umberto Eco, entre otros títulos que, al igual que "Mafalda", también cambiaron de editorial.

"Mafalda" se publicó originalmente entre 1964 y 1973 pero sigue vigente. Una versión en forma de serie animada llegará a Netflix en 2027 de la mano del director y productor argentino ganador del Oscar Juan José Campanella.

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