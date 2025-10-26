Ayer, La Joaqui, celebró sus 31 primaveras y, por supuesto, su mejor amiga, Cazzu, fue una de las primeras en felicitarla pues, juntas han recorrido un camino de resiliencia y solidaridad, por lo que la cantante argentina compartió un video, muy especial, de la cumpleañera, en el que aparece alimentando a Inti y en el que muestra el lugar tan especial que su amiga tiene dentro de su día a día.

La amistad de las argentinas data desde hace 12 años, cuando ambas buscaban impulsar sus carreras musicales. Ese sólo fue el incio de lo que se convertiría en una hermandad, como Cazzu reafirmó en el post que hizo este sábado, a propósito del cumpleaños de Joaquinha, nombre de pila de Joaqui.

"Feliz cumpleaños, mi compañera de líos, mi hermana de la vida, gracias por ser mi familia, te amo".

Lee también: Cazzu se va de México, no sin antes expresar qué opina del comunicado lanzado por Nodal: "un descaro"

La dedicatoria la escribió junto a un video donde La Joaqui aparece con Inti, el cual parece ser muy reciente, ya que se puede apreciar que, alrededor suyo, hay motivos alusivos a Halloween, celebración que está por festejarse.

Durante el clip, se puede ver a la argentina jugando con la hija de Cazzu, a quien le trata de dar de comer, luego de imitarla moviendo los hombros como la pequeña lo hacía repetidamente en el clip.

Cuando Cazzu expresa que su amiga es su familia, no se equivoca, ya que, como la propia Joaqui reveló en "La casa stttramig", han formado una familia en que, ambas, contienen a las hijas de cada una; Inti, Shaina y Eva.

La Joaqui narró que, de hecho, al inicio de "Inti", la canción que la argentina escribió a su unigénita, es "Chuchu", como le dice a su hija Eva, a quien se le escucha cantarle a Inti una canción de cuna, que la propia menor le escribió.

Lee también: Cazzu interpreta tema de Luis Miguel y divide opiniones en México

"Esa canción genuinamente se la inventó ella a Inti, mis hijas le tienen adoración a Inti, pintan algo y es para Inti, como que la incluyen en su núcleo familiar, el otro día me pasó algo que casi lloro, pero de alegría, que me mandaron un dibujo de la escuela de Chuchu; ella nos había dibujado a Juli (Cazzu), a mí, a ellas dos y a Inti, ellas asumen que su núcleo familiar es ese", expresó conmovida.

Y es que, ninguno de los padres de sus hijas está muy presente en la vida de las menores.

En varias ocasiones, La Joaqui ha hablado del episodio de violencia que marcó la relación que sostuvo con el padre de sus hijas, del que tuvo que escapar para poder reanudar su carrera, después de tres años de desaparcer de la escena musical urbana argentina.

Lee también: Cazzu se suma a la ayuda para damnificados por las lluvias en Puebla, convertirá su concierto en un centro de acopio

En ese mismo podcast, Joaqui recordó que un día, cuando fue al supermercado pensó en que, si algo le pasaba, sus hijas quedarían desamparadas y no habría quién las buscara, si ella faltase, por lo que le marcó a Cazzu, ya que era el único número que recordaba de memoria pues, su pareja de ese entonces le confiscó su teléfono móvil porlo que, literarlmente, se encontraba incomunicada.

Fue así que le pidió a Cazzu que le enviara un Uber y, al relatarle su situación, la cantante le ofreció que se mudara con sus hijas a vivir a una casa que ella había rentado por un año, pero que ya no estaba habitando y en la que quedaban seis meses de renta, en los que Joaqui no tendría que preocuparse en pagar en el alquiler, sino en volver a buscar una forma de subsistencia.

"En ese momento, realmente, no tenía para el colectivo, vendía pastelitos y con eso compraba la leche de mis bebés, ella sí sabía que algo más de lo que decía que me estaba pasando, me estaba pasando; estaba muy flaca, tenía marcas por todos lados y, en ese lugar que ya había alquilado y pagado por un año, me dijo ´mira, a mi me queda esta casita en San Justo, tenés seis meses pagados ahí´, yo tenía seis meses para encontrar una resolución a la situación", r

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc