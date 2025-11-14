Más Información

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Cuentan la historia del Estadio Azteca

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

No todo es miel sobre hojuelas en las historias de amor, y Ángela Aguilar lo sabe, a pesar de que los reflectores la captaron sonriente y bromista en los Latin Grammy 2025 junto a su esposo, el cantante Christian Nodal, la pareja fue protagonizó un tenso momento después de que el cantante de regional mexicano recibiera .

En redes sociales las especulaciones apuntan a que la cantante de 22 años se habría enojado porque su esposo no la mencionó en su discurso de agradecimiento, un gesto que sí tuvo con sus dos exparejas, con Belinda y con Cazzu.

En el caso de Belinda, Christian dijo en su momento:

"A todas las personas que amo por estar aquí esta noche, al amor de mi vida (Belinda), a mi mamá, a mi papá, a todos mis fans que siempre están presentes, los amo con toda mi vida".

Cuando Cazzu lo acompañó, el cantante mencionó:

"Por darme tanto amor, tanto cariño, por confiar en mí; a mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios", expresó.

El tenso momento entre Nodal y Ángela

Cuando Christian Nodal es nombrado como ganador en la categoría a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, misma en la que competía su suegro Pepe Aguilar, el cantante recibe la felicitación de su esposa Ángela, con quien se besa en los labios y se da un abrazo.

Ángela Aguilar felicita a Christian Nodal tras ganar su séptimo Latin Grammy.
Después, tras recibir el premio, Christian Nodal agradece a su familia y a su equipo de trabajo, sin mención especial a Ángela, lo que no pasó desapercibido varios usuarios en redes:

"Muchísimas gracias de todo corazón, mi familia, mis amigos, mi equipo con los que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración, gracias, significa mucho para mí".

Luego, Nodal procedió a agradecer a parte de su equipo de trabajo, incluida una mujer de nombre Rebeca, así como a Sony Music, a quien agradeció por siempre tratarlo como familia.

"Los amo muchísimo, arriba Caborca, Sonora, y ¡arriba la raza latina!", concluyó.

Cuando baja del escenario intercambia unas palabras con Pepe Aguilar, quien le dice algo al oído, en ese momento Ángela, quien luce una expresión seria, también le dice algo, sin embargo Christian interactúa con su equipo que se encuentra atrás.

Segundos después, cuando Ángela se había sentado, al parecer Pepe les propone retirarse y así lo hacen; Nodal toma la cola del vestido de Ángela.

Tras los Latin Grammy, Nodal ofreció un concierto en Anaheim, California, donde sus fans lo esperaron dos horas; el show fue un éxito y el cantante lo presumió en redes sociales, donde escribió que así se terminaba una noche inolvidable.

Christian Nodal agradece haber vivido noche inolvidable tras ganar su séptimo Latin Grammy.
