Angélica Vale aclaró bajo qué contexto aplaudió en su momento a Ángela Aguilar, luego de que en redes la están relacionando con ella y contrapunteándola con la argentina Cazzu por unas declaraciones que sacaron de contexto; la actriz, quien atraviesa un proceso de divorcio con el empresario Otto Padrón, no se quedó callada tras los señalamientos en redes.

Vale, quien hace unos días confirmó que está separada desde abril de quien fuera su esposo durante 14 años, tachó de "una estupidez" que en redes sociales algunos cibernautas aseguren que lo que está viviendo es cuestión de "karma" por supuestamente haber apoyado a Ángela Aguilar y criticado a Cazzu, la ex de Nodal, actual esposo de Ángela.

"Cometí el error, hace seis años, de hacerle una entrevista", admitió con ironía Angélica, y agregó:

"Iba muy bien la niña, no sabíamos que todo esto iba a pasar", recalcó, y aseguró que siempre la habían embarrado en ese tema y que no lo había aclarado porque le parecía una estupidez, pues la charla entre ellas se dio cuando Aguilar tenía 15 años.

Sin embargo, al estar creciendo el tema en redes, prefirió hablar.

La actriz admite que dijo en algún momento que "ya los dejaran en paz", a Ángela y a Nodal, pues no había nada más que hacer si se habían enamorado.

Lee también: Angélica Vale cumple 50 años en medio del divorcio: la actriz luchó con la idea de que no merecía ser amada

Desde hace más de un año, Ángela está en el centro de la polémica tras haber destapado su romance con Nodal; a la hija de Pepe Aguilar la acusan de ser la "tercera en discordia" y por quien Nodal terminó su relación de pareja con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

Angélica Vale admira a Cazzu

Angélica Vale admitió que le daba flojera tener que aclarar este tipo de polémicas en redes, pero insistió que si lo hace es porque está creciendo.

"Qué flojera, tengo suficientes cosas por qué preocuparme para que todavía me embarren en esas babosadas , lo tengo que hablar porque sigue creciendo".

Y puntualizó que a Cazzu la admira y no le ha mandado ningún consejo como se ha tergiversado en redes, donde aseguran que una declaración que dio en agosto sobre el personaje que interpreta en la película "Diario, mujer y café" es dedicado a la argentina, algo que es mentira.

Lee también: La separación de Angélica Vale y Otto Padrón: estos son los detalles de la demanda de divorcio

"A mi no me cae mal Cazzu, no estoy en desacuerdo con ella, para nada todo lo contrario, lo he dicho una y mil veces, se me hace una chava que salió adelante, que habló, que no se quedó callada, que está luchando por su hija, por su carrera, por su vida y me cae muy bien", afirmó.

Vale reflexionó sobre los rompimientos, como el que Cazzu tuvo con Nodal y como el de ella con su esposo Otto:

"Por algo te pasó esto, por algo me pasó esto , porque por algo pasan las cosas; esas cosas que nos pasan fuertes en la vida nos pasan para mejorar, para aprender, nada más; dejen de decir estupideces".

rad