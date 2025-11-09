Lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas ha llegado a su fin. Angélica Vale y su aún esposo, Otto Padrón, terminaron su matrimonio después de 14 años juntos.

La noticia se dio a conocer la noche de este domingo, cuando los documentos legales de su separación se filtraron en redes sociales. Más tarde, la revista "People en Español" confirmó la ruptura; incluso, una fuente cercana a la actriz aseguró que Angélica se encuentra tranquila y enfocada en sus hijos y en su trabajo.

La pareja se conoció en 2009, cuando ella ya era una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y él se desempeñaba como ejecutivo en Univision.

Así fue su historia de amor

Como si de una escena de película se tratara, la chispa surgió en pleno Año Nuevo en Nuevo York. Ambos compartieron un beso en pleno Times Square, durante el especial ¡Feliz 2009! de Univisión.

"Lo vi a los ojos y dije: 'Este es el hombre de mi vida' ", confesó Vale en ese entonces.

Un año más tarde, la pareja se comprometió. La pedida ocurrió durante el cumpleaños 35 de la actriz, en un restaurante en Miami. Vale estaba rodeada de sus amigos y familia, cuando Otto la soprendió:

"Vi el anillo y todavía no entendía. El mariachi empezó a tocar la marcha nupcial y todavía no me enteraba, hasta que ya me abrazó y me dijo: '¿Bueno, te casas conmigo?'. Y ahí me salió un 'sí' del que hasta yo me quedé sorprendida".

En 2011 se casaron en la Ciudad de México. La boda reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo como William Levy y el grupo Camila, quien cantó a los novios el tema "Todo cambió".

Para junio del 2012 dieron la bienvenida su primer hija juntos: Angélica Masiel Padrón. La pequeña nació en Los Ángeles y se convirtió en el gran amor de la protagonista de "Soñadoras.

Dos años más tarde, la pareja volvió a recibir a la cigüeña. Esta vez dieron la bienvenida a un niño: Daniel Nicolás, quien llegó a completar la familia.

Durante el tiempo que permanecieron juntos, Vale siempre habló con cariño de Otto, incluso lo describía como su apoyo incondicional. En entrevistas, ella solía mencionar que había encontrado en él a “su persona”, y que su relación se basaba en el respeto y la comunicación.

Además enfrentaron varios cambios y pruebas, uno de ellos la mudanza a Estados Unidos y los nuevos proyectos de la actriz en el teatro y la televisión. Sin embargo, pese a su aparente solidez, el vínculo entre ambos se debilitó.

Hasta ahora las causas del truene no se han dado a conocer y ni la actriz ni su aún esposo han hecho algún tipo de declaración.

