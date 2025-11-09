Más Información

Después de más de diez años de matrimonio, y Otto Padrón han decidido poner fin a su historia juntos.

De acuerdo con información publicada por la revista "People en Español" la pareja se encuentra en pleno proceso de divorcio, aunque los motivos de la ruptura no fueron revelados.

La noticia se dio a conocer luego de que el conductor Javier Ceriani filtrara, en las redes sociales, los registros legales en donde se revelan que fue Padrón quien, el pasado 4 de noviembre, interpuso la demanda en la corte de Los Ángeles.

Una fuente cercana a Vale aseguró al medio que la actriz “está bien”, y que se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo y en sus hijos.

“Ella está bien, fuerte y serena”, dijo a la publicación estadounidense.

Angélica y Otto contrajeron matrimonio en 2011 y, durante su unión, formaron una familia junto a sus dos hijos, Angélica y Daniel. A lo largo de los años se mostraron como una pareja sólida, acompañándose en sus proyectos personales y profesionales.

Cabe recordar que meses atrás, la actriz salió a desmentir los rumores sobre una posible ruptura con Padrón, señalando en su momento que tanto ella como su esposo se habían reído de la situación.

Hasta el momento ni la actriz ni el ejecutivo han confirmado la noticia ni han hecho ninguna declaración al respecto.

