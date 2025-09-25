El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no solo provocó un gran revuelo mediático, también alcanzó a otras personalidades del espectáculo. Una de ellas fue Angélica Vale, quien semanas atrás recibió críticas después de que circularan entrevistas antiguas en las que se mostraba muy cercana y halagadora con la hija de Pepe Aguilar.

Ante los señalamientos, la actriz decidió romper el silencio. En entrevista con el creador de contenido Carlo Uriel, explicó que esas conversaciones con Ángela ocurrieron cuando la cantante apenas tenía 15 años y estaba comenzando su carrera artística.

“Ni sabíamos para dónde iba. Es una niña que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles, la conocí chiquitita. No sabíamos todo esto que iba a pasar”, dijo en referencia a la relación de Ángela con Christian Nodal, la cual inició poco después de que el cantante terminara con Cazzu, madre de su hija Inti.

Vale también dejó claro que no existe una relación personal cercana con la dinastía Aguilar y que los señalamientos en su contra carecen de fundamento:

“A cada rato me siguen funando, pero ni es mi hija, ni mi sobrina… esas entrevistas se las hice mucho antes de que pasara todo este escándalo”.

Aunque lamentó que la familia Aguilar esté envuelta en polémicas, subrayó que no han sabido manejar la situación mediática:

“Además, por algo que híjole… pues se enamoraron, ¿qué hacemos? No se ayudan, no se han ayudado con tantos dimes y diretes”.

Sobre la posibilidad de volver a entrevistar a Ángela, fue clara al mencionar que no lo haría en este punto.

“Ese rollo de seguir hablando y seguir tratando de arreglar las cosas creo que le ha ido peor”.

Viejos señalamientos vuelven a salir

Tras estas declaraciones, en redes sociales los usuarios retomaron otro episodio polémico en la vida de Vale: cuando Ninel Conde, el “Bombón Asesino”, aseguró que descubrió una infidelidad de una de sus exparejas con la actriz.

Al respecto, Angélica ya había respondido en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde aclaró: “No fui amantera, fui noviera, porque no eran mis amantes”.

Mientras tanto, el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo motivo de especulación, y muchos internautas insisten en que su historia habría comenzado antes de la ruptura del cantante con Cazzu.