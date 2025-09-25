Más Información

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Museo de San Carlos descubre que posee obra de Botticelli

Museo de San Carlos descubre que posee obra de Botticelli

Pintar con voz y cabello: el Jumex propone otras formas de ver

Pintar con voz y cabello: el Jumex propone otras formas de ver

Programa sectorial de Cultura, un “refrito” sin apoyo a  la iniciativa privada

Programa sectorial de Cultura, un “refrito” sin apoyo a  la iniciativa privada

Recientemente se anunció , un festival musical que traerá de vuelta a grandes bandas de los años 60s y 70s. Este evento promete poner a bailar a miles de asistentes en un ambiente familiar dentro de uno de los recintos más reconocidos de la capital.

La oferta musical en la Ciudad de México (CDMX) no se detiene, y en estos últimos meses del año la cartelera está cargada de conciertos de artistas como Luis Enrique, Roberto Blades, BABYMETAL, María José, Bacilos y Fey, entre muchos otros.

A esta lista se suma ahora un espectáculo que apelará directamente a la nostalgia y a los clásicos de la música disco y pop de antaño.

Lee también

¿Qué artistas estarán en Remind GNP?


El cartel de Remind GNP fue anunciado en redes sociales, destacando que será el primer concierto en reunir a importantes agrupaciones que marcaron generaciones enteras y fueron protagonistas en las pistas de baile de todo el mundo.

Entre los artistas confirmados se encuentran Earth, Wind & Fire, The Beach Boys y KC and The Sunshine Band, tres grupos emblemáticos de la música setentera.

Durante la velada, el público podrá disfrutar en vivo de temas icónicos como “September”, “California Girls” y “Get Down Tonight”.

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre de 2025, esperando reunir al público para revivir la época dorada de los discos de vinilo y las luces de neón.


¿Dónde será el concierto?


El Remind GNP tendrá lugar en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, Ciudad de los Deportes, Magdalena Mixihuca, Puerta 8, Granjas, CDMX.

Este estadio de béisbol, conocido por ser la casa de los Diablos Rojos de México, se ha convertido desde su inauguración en 2019 en un recinto clave para grandes conciertos y espectáculos internacionales, además de importantes eventos deportivos.

Lee también

La preventa para clientes Banamex del Remind GNP se llevará a cabo el martes 30 de septiembre a las 2:00 p.m., mientras que la venta general comenzará el 1 de octubre

El promete una noche inolvidable de nostalgia y música legendaria que ha marcado a los padres, abuelos y tíos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex. Foto: AP/ AFP

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento. Foto: EFE

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”. Foto: AFP

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”. Foto: AFP / Instagram @ana_d_armas / AP

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia. Foto: EFE

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia