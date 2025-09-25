Recientemente se anunció Remind GNP, un festival musical que traerá de vuelta a grandes bandas de los años 60s y 70s. Este evento promete poner a bailar a miles de asistentes en un ambiente familiar dentro de uno de los recintos más reconocidos de la capital.

La oferta musical en la Ciudad de México (CDMX) no se detiene, y en estos últimos meses del año la cartelera está cargada de conciertos de artistas como Luis Enrique, Roberto Blades, BABYMETAL, María José, Bacilos y Fey, entre muchos otros.

A esta lista se suma ahora un espectáculo que apelará directamente a la nostalgia y a los clásicos de la música disco y pop de antaño.

¿Qué artistas estarán en Remind GNP?





El cartel de Remind GNP fue anunciado en redes sociales, destacando que será el primer concierto en reunir a importantes agrupaciones que marcaron generaciones enteras y fueron protagonistas en las pistas de baile de todo el mundo.

Entre los artistas confirmados se encuentran Earth, Wind & Fire, The Beach Boys y KC and The Sunshine Band, tres grupos emblemáticos de la música setentera.

Durante la velada, el público podrá disfrutar en vivo de temas icónicos como “September”, “California Girls” y “Get Down Tonight”.

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre de 2025, esperando reunir al público para revivir la época dorada de los discos de vinilo y las luces de neón.





¿Dónde será el concierto?





El Remind GNP tendrá lugar en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, Ciudad de los Deportes, Magdalena Mixihuca, Puerta 8, Granjas, CDMX.

Este estadio de béisbol, conocido por ser la casa de los Diablos Rojos de México, se ha convertido desde su inauguración en 2019 en un recinto clave para grandes conciertos y espectáculos internacionales, además de importantes eventos deportivos.

La preventa para clientes Banamex del Remind GNP se llevará a cabo el martes 30 de septiembre a las 2:00 p.m., mientras que la venta general comenzará el 1 de octubre

El Remind GNP promete una noche inolvidable de nostalgia y música legendaria que ha marcado a los padres, abuelos y tíos.