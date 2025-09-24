El regreso de Ricky Martin a México ya tiene fecha. Esta tarde, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al anunciar que su gira Ricky Martin Live tendrá una parada en nuestro país.

La noticia fue dada a conocer por la empresa Music Vibe a través de sus redes sociales y, minutos más tardes, confirmada por el intérprete de "La vida loca".

Este recorrido por tierras aztecas dará inicio en marzo del 2026 e incluirá siete presentaciones en algunas de las ciudades más importantes.

Con esta publicación, el artista confirmó su regreso a México. Foto: Instagram.

¿Cuándo y dónde se presentará Ricky Martin?

De acuerdo con las fechas publicadas por el también actor, el tour arrancará en Querétaro el próximo 12 de marzo y llegará a Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, para cerrar con último concierto en Mérida.

Cabe destacar que, hasta el momento solo se tiene programada una sola presentación por ciudad, pero hay grandes probabilidades de que puedan abrirse otras. Estas son todas las fechas de Ricky en México:

Querétaro - 12 de marzo, Autódromo Querétaro

CDMX - 14 de marzo, Estadio Fray Nano

Guadalajara - 18 de marzo, Estadio Panamericano

Monterrey - 20 de marzo, Estadio Walmart Park

Chihuahua - 22 de marzo, Estadio Monumental

León - 24 de marzo, Explanada Poliforum

Mérida - 28 de marzo, Parque de Besibol Kukulcán

¿Cuándo y cómo adquirir los boletos?

De acuerdo con la empresa, la venta de los boletos para todos los conciertos se llevará a cabo el mismo día: el próximo 2 de octubre en punto de las 11:00 horas.

La compra se realizará en la página oficial de Funticket y los precios aún no se han revelado.

El anuncio llega tras la colaboración que Martin realizó este año con Carin León, en la que fusionó el regional mexicano con el pop latino; además de su reconocimiento en la última entrega de los MTV Video Music Awards, donde recibió el primer Latin Icon Award, galardón creado para reconocer a las estrellas latinas que han marcado un antes y un después en la música y en la cultura pop mundial.