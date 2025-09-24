Más Información

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

El regreso de a México ya tiene fecha. Esta tarde, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al anunciar que su gira Ricky Martin Live tendrá una parada en nuestro país.

La noticia fue dada a conocer por la empresa Music Vibe a través de sus redes sociales y, minutos más tardes, confirmada por el intérprete de "La vida loca".

Este recorrido por tierras aztecas dará inicio en marzo del 2026 e incluirá siete presentaciones en algunas de las ciudades más importantes.

Con esta publicación, el artista confirmó su regreso a México. Foto: Instagram.
Con esta publicación, el artista confirmó su regreso a México. Foto: Instagram.

Lee también

¿Cuándo y dónde se presentará Ricky Martin?

De acuerdo con las fechas publicadas por el también actor, el tour arrancará en Querétaro el próximo 12 de marzo y llegará a Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, para cerrar con último concierto en Mérida.

Cabe destacar que, hasta el momento solo se tiene programada una sola presentación por ciudad, pero hay grandes probabilidades de que puedan abrirse otras. Estas son todas las fechas de Ricky en México:

  • Querétaro - 12 de marzo, Autódromo Querétaro
  • CDMX - 14 de marzo, Estadio Fray Nano
  • Guadalajara - 18 de marzo, Estadio Panamericano
  • Monterrey - 20 de marzo, Estadio Walmart Park
  • Chihuahua - 22 de marzo, Estadio Monumental
  • León - 24 de marzo, Explanada Poliforum
  • Mérida - 28 de marzo, Parque de Besibol Kukulcán

¿Cuándo y cómo adquirir los boletos?

De acuerdo con la empresa, la venta de los boletos para todos los conciertos se llevará a cabo el mismo día: el próximo 2 de octubre en punto de las 11:00 horas.

La compra se realizará en la página oficial de Funticket y los precios aún no se han revelado.

El anuncio llega tras la colaboración que Martin realizó este año con Carin León, en la que fusionó el regional mexicano con el pop latino; además de su reconocimiento en la última entrega de los MTV Video Music Awards, donde recibió el primer Latin Icon Award, galardón creado para reconocer a las estrellas latinas que han marcado un antes y un después en la música y en la cultura pop mundial.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex. Foto: AP/ AFP

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento. Foto: EFE

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”. Foto: AFP

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”. Foto: AFP / Instagram @ana_d_armas / AP

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia. Foto: EFE

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia