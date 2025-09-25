Kacey Musgraves había planeado su primera presentación en solitario en la Ciudad de México por allá de 2020, pero la pandemia de Covid-19 hizo que esa visita se recorriera hasta anoche, con el concierto que ofreció en el Teatro Metropolitan. Fueron cinco años de espera, en los que la cantante country reconoció que “pasó mucha vida”: no sólo lanzó dos discos más – “star-crossed” y “Deeper Well”--, sino que también emprendió una aventura de viaje por el norte de México –que ha documentado en sus redes sociales– al grado de conectar a profundidad con la cultura. Muestra de ello fueron las tres canciones que cantó con mariachi, incluyendo una que interpretó totalmente en español.

Kacey Musgraves en su concierto del 24 de septiembre en el Teatro Metropolitan. Foto: Ocesa / Santiago Covarrubias, cortesía

Esa fue la gran sorpresa de la noche, pues, al inicio del concierto, Musgraves declaró con timidez que ha estado aprendiendo español, “pero muy despacio”. Sin embargo, el acento estadounidense desapareció por completo cuando entró el mariachi al escenario y ella cantó con total seguridad “Tú, solo tú”. Después le siguió la mezcla inesperada de un cover de Kill Bill de la artista SZA con mariachi, aprovechando que seguían en el escenario y también le ayudaron para rematar con su nuevo lanzamiento “Lost In Translation”, una colaboración con Carín León (aunque él no estuvo en el concierto).

Musgraves explicó a sus 2 mil asistentes que lo que le apasionaba de la música country es su forma de narrar historias de gente real y emociones reales, una similitud que también encontró en la música regional mexicana, como la norteña.

“Tengo afinidad por la cultura mexicana, por la espiritualidad, la cultura, la comida (...) he pasado tiempo en México y me he enamorado”, declaró.

Kacey Musgraves en su concierto del 24 de septiembre en el Teatro Metropolitan. Foto: Ocesa / Santiago Covarrubias, cortesía

Fue un concierto de dos horas, en el que predominaron temas de su disco “Golden Hour”, ganador del Grammy a álbum del año en 2019, como “Slow burn”, “Space cowboy”, “Lonely Weekend” y “Butterflies”. Abrió con “Cardinal” y cerró con “Deeper Well”, temas de su disco más reciente y viajó al pasado con “It Is What It Is”, tema de 2012, con el que aprovechó para dar un mensaje de apoyo a sus seguidores que son LGBITQ+:

“Todos somos iguales, deseamos las mismas cosas: sentirnos amados y todos nos merecemos eso. (...) La vida es corta y el amor es la mejor experiencia humana”, dijo Musgraves, quien también lamentó la situación actual en Estados Unidos, pues considera que en términos de derechos para personas LGBTIQ+ “estamos retrocediendo, cuando ya habíamos avanzado mucho”.

Aprovechando cada espacio para mostrar su sentido del humor – cantó “tengo muchas cosas que hacer pero no he hecho nada porque tengo TDA” y “desde 1988 no he llegado temprano… eso es verdad”--, Kacey Musgraves recordó al público mexicano porque es la diva del country pop.

