Angélica Vale y Otto Padrón le pusieron punto final a su historia de amor tras 14 años juntos, la noticia del divorcio de una de las parejas más sólidas del espectáculo sorprendió al gremio artístico en México y en Estados Unidos, donde vive Vale desde hace años,

La actriz y el empresario y militar retirado, que sirvió casi 40 años en el Ejército de Estados Unidos, tienen dos hijos en común, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, quienes son su prioridad, y quienes son mencionados en la demanda de divorcio de la cual no estaba enterada la Vale.

"Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos, así fue como me llegó la noticia", dijo en su programa de radio.

Vale indicó que ha estado separada de su esposo desde abril y que días antes había hablado con Padrón de que el divorcio sería el siguiente paso a tomar. Sin embargo, la noticia de que la demanda ya estaba en curso la tomó por sorpresa.

Lee también: La historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón; del beso en Times Square al final de su matrimonio

Angélica Vale habla de su separación con su esposo, Otto Padrón, durante su programa de radio este lunes, 10 de noviembre. Fotos: YouTube

¿Cuáles son los detalles de la demanda de divorcio?

Se casaron el 12 de febrero de 2011. Declaran separación el 1 de abril de 2025, tras 14 años y 2 meses de matrimonio.

Motivo del divorcio: diferencias irreconciliables.

Otto solicita custodia legal y física compartida (50/50) de ambos niños.

Propone un régimen de convivencia 5-5-2: un padre con los hijos lunes a miércoles, el otro miércoles a viernes, y fines de semana alternados.

Entregas y recogidas en la escuela, campamento o domicilio del padre que tenga custodia en ese periodo.

Obligan a ambos padres a tener licencia de conducir vigente y seguro activo para transportar a los niños.

Para viajes fuera del territorio continental de Estados Unidos se requiere permiso escrito del otro padre.

Vacaciones de verano dividas en dos semanas para cada uno.

Feriados nacionales distribuidos por mutuo acuerdo.

Disposiciones de crianza: no hablar mal del otro progenitor frente a los hijos, no discutir asuntos legales en su presencia, no usarlos para mensajes y no exponerlos a humo de cigarro o marihuana.

Aspectos económicos: Otto pide que no se otorgue pensión conyugal a ninguna parte, respetando el acuerdo prenupcial firmado en 2011 donde se renunció a esta.

firmado en 2011 donde se renunció a esta. No reconoce bienes comunitarios. Cada uno conservará su patrimonio y deudas según el acuerdo prenupcial.

Otros puntos legales: Otto solicita que Angélica Vale cubra costos y honorarios legales.

Reconoce que al inicio del proceso de divorcio aplican órdenes automáticas de restricción, impidiendo vender bienes o sacar hijos del estado sin consentimiento judicial.

Angélica Vale explicó que su esposo se habría disculpado porque sus abogados presentaron la demanda sin su conocimiento. La actriz y también cantante agradeció al padre de sus hijos lo compartido y le deseó lo mejor.

“Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”, expresó.

La hija de Angélica María y Raúl Vale admitió que como cantaba José José, "el amor acaba" y que a ellos se les olvidó regar la plantita del amor.

Lee también: Itatí Cantoral externa su apoyo a Ángelica Vale ante difícil momento personal: "llámame, tú sabes que cuentas conmigo"

rad