Itatí Cantoral aprovechó la alfombra roja de la presentación del discopara mandarle un mensaje a su amiga, Ángelica Vale.

La actriz está atravesando por un duro proceso de divorcio del que según ha dicho, se enteró gracias a la prensa de las intenciones de su ahora exmarido de iniciar los trámites formales.

Aunque al parecer Itatí no tiene pleno conocimiento de la situación por la que atraviesa su amiga, lanzó un mensaje de apoyo tanto a Ángelica Vale como de respaldo a su familia.

“Amo a Angélica Vale yo tengo un profundo agradecimiento porque además que la conozco desde niña es como si fuera mi hermana, empecé mi carrera gracias a ella por su abuelita Angélica Ortiz, Angélica María es una diosa de México, es una familia intocable, quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame, tú sabes que cuentas conmigo 24 horas siete y que te amo y que te admiro”, señala.

En el programa "La Vale show" Angélica Vale compartió que ella se enteró del inicio del proceso de divorcio mediante la noticia que se difundió en redes sociales, lo que la tomó por sorpresa.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí", dijo.

La actriz confirmó que desde hace varios meses ya no vivía junto a su ahora exesposo, Otto Padrón.

"Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida. Primero les tengo que decir que sí, que sí, sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que, desde abril, estoy separada, ya no vivimos juntos", apuntó visiblemente afectada.

