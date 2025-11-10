Fue hace 14 años cuando Angélica Vale y Otto Padrón se dieron el sí, en una fastuosa ceremonia en la que Camila cantó en vivo "Todo cambio", una de sus canciones más conocidas, convirtiéndose en el vals de los recién casados, sólo que, para llegar a la boda, el grupo abandonó el concierto que estaba ofreciendo esa misma noche.

La noticia de que la actriz se divorcionará de su esposo ha causado conmoción, no sólo porque, a lo largo de su relación mostraron gran estabilidad, sino porque, como ella ya ha informado, desconocía que Padrón ya había comenzando con los trámites del divorcio.

Y, si bien, "la Vale" ha mostrado dolor por la forma en que conoció la noticia; como todos los demás, a través de internet y los medios de comunicación, también está cierta de que, para ella, su prioridad es proteger a sus hijos, Angélica y Daniel, por lo que ya dio a conocer que, entre sus intenciones, está la de mantener un trato cordial con su ex con quien, un día, compartió una inigualable química.

Así es como describía el sentimiento que experimentó cuando conoció a Otto, en 2009, mientras se llevaba a cabo un especial de año nuevo en Times Square; les vastaron dos años de noviazgo para decidir dar el siguiente paso.

Angélica y Otto se casaron en en el Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas, el cual se encuentra ubicado en el Centro Histórico. La actriz quedó prendada de este recinto, meses antes, cuando asitió a la boda de Pedro Fernández y su esposa, por lo que tomó la decisión de que ahí sería donde ella también se casaría.

La mayor sorpresa de la noche fue que, inesperadamente, el grupo Camila, aún conformado por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, habían tomado un avión, abandonado el concierto que estaban ofreciendo en ese momento, para aterrizar e, inmediatamente, interpretar "Todo cambió", la canción de la pareja.

De hecho, el grupo sólo tocó tres canciones, por lo que fue abucheado por sus fanáticos que, al escuchar el motivo por el que se retiraban, les dieron luz verde para abandonar el show. Ya en la ceremonia, el grupo interpretó casi todo su álbum, detalle por el que la también cantante se sintió muy agradecida.

El famoso diseñador de modas David Salomón fue quien diseñó el vestido de Angélica y quien, además, ayudó a Otto a prepararse. pues los nervios invadieron al novio y él se ofreció a ayudarlo con todos los ajustes relacionados con su vestir, a su vez, Angélica María fue la encargada de acompañar a su hija en todos los detalles, a la hora de vestirse y preparar su maquillaje.

De entre los 800 invitados, se encontraron Salvador Garcini, Joaquín López Doriga, Pepillo Origel, Gustavo Rojo, Sergio Corona, Pedro Torres, Morris Gilbert, Humberto Dupeyrón, Poncho de Anda, entre otros.

