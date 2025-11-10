Angélica Vale habla del término de su relación con Otto Padrón, su esposo por 14 años. La actriz revela que se enteró de que su ex había comenzado con el trámite de divorcio de la misma manera en que el público, a través de la noticia que se difundió por internet.

Ayer se dio a conocer la noticia del divorcio de Vale y Padrón, sorprendiendo a la opinión pública y, a sólo unas horas de que el trascendido se viralizara, la actriz ya ha confirmado la veracidad de la noticia.

Durante la emisión de esta mañana de "La Vale Show Live", la también cantante se mostró conmovida al hablar de la situación, afirmando que su separación tuvo lugar hace ocho meses y que, desde hace un tiempo -sin especificar cuánto- ya no vive con el padre de sus hijos; Angélica y Daniel.

"Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida. Primero les tengo que decir que sí, que sí, sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que, desde abril, estoy seprada, ya no vivimos juntos", precisó la actriz que, mañana, celebra su cumpleaños

Y, aunque explicó que, desde el viernes pasado -7 de noviembre-, su ex habló con ella para que comenzaran con los trámites de divorcio, la confirmación de que Otto Padrón ya había comenzado el proceso la tomó por sorpresa, pues se enteró de ello de la misma manera que el público, con la noticia publicada por el comunicador argentino Javier Ceriani.

"Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí", detalló.

También dijo que ella no fue la única tomada por sorpresa y que, al recibir la noticia de que ya se conocia públicamente su pretensión de divorciarse, Padrón le explicó que el momento en que la demanda había sido presentada estaba fuera de su control, ya que era algo de lo que estaba a cargo su abogado.

"Así es como me entero, él me dice que sus abogados (fueron), que él tampoco sabía que iban a meter los papales una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, que tampoco sabía que estaba pasando, en fin... creo que eso ya no importa".

Conmovida hasta las lágrimas, Vale dijo que, su deseo, en esta separación, es el de llevar un proceso alejado de los conflictos, debido a que, para ella, su deber como madre está por encima que el dolor que pueda experimentar como mujer por el fin de su matrimonio, por lo que, en este momento, su prioridad es proteger la salud mental de sus menores.

"No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos, que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien, es lo unico que quiero en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, no voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la mamá siempre, porque primero soy mamá, me curaré yo después, me estoy curando, estoy saliendo", dijo, mostrando frustración por llorar en vivo.

Visiblemente lasltimada, Vale dijo que tuvo que hablar con su hija Angélica, aunque no estaba preparada para hacerlo, para que la adolescente no se enterara por medio de sus redes sociales.

"Y sí, llevo ocho meses separadas y no se los había dicho, insisto, por el bien de mis hijos; Angélica tiene redes sociales y anoche le tuve que decir lo que había pasado, es un momento muy delicado para ella, para nosotros como familia".

También aclaró que, pese a la sepración amorosa, trabajará para seguir cerca de su ex, con el mero objetivo de que sus hijos sigan disfrutando de la familia unida que un día fueron, a tal grado que, en estos meses, en que se separaron, han emprendido viajes juntos para que Angélica y Daniel no resientan la fractura de su matrimonio.

Y, si bien, no dio a conocer el motivo que habría desencadenado la separación, Angélica hizo alusión a una de las frases más famosas de José José, al expresar que "el amor acaba".

"Aquí no hay nada qué ocultar, como diría mi gran José José ´él amor acaba´ y eso lo que nos pasó, se nos olvidó regar la plantita".