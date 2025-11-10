Más Información

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

“Giselle” vuelve al Palacio de Bellas Artes

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

Uno de los grandes compositores mexicanos fue, sin duda, Roberto Cantoral, a quien sus hijos Itatí, José y Roberto rinden homenaje con Regálame esta noche”, un disco que reúne varias de sus obras más emblemáticas.

El álbum nace a partir del concierto realizado hace algunos años en el Palacio de Bellas Artes, donde voces como Eugenia León, Fernando de la Mora y Javier Camarena interpretaron temas como “La Barca” y otras piezas icónicas del cantautor.

Esta noche, el álbum fue presentado ante amigos, colegas, medios de comunicación y otros artistas invitados como Paco de María, quien a lo largo de su carrera ha interpretado varias canciones de José Cantoral.

Para el cantante, las composiciones de Cantoral han dejado una huella imborrable en la música mexicana; incluso, guardan un valor especial que las nuevas generaciones deberían conocer.

“Es muy lindo que las nuevas generaciones se den la oportunidad de cantar estas canciones que valen mucho la pena, que tienen otro tipo de arte, de poesía y un nivel musical… algo que espero que vuelva, que regrese mucho”, dijo.

Alistan documental de Roberto Cantoral

Durante el evento, que se llevó a cabo en el centro cultural que lleva su nombre, los hijos del fallecido compositor, José y Roberto, revelaron que planean llevar la vida del artista a la pantalla.

Los hermanos explicaron que ya planean la elaboración de una serie documental en la que se narren los pasajes que nadie conoce sobre el autor de "El reloj", pues, aunque uno de ellos publicó recientemente un libro sobre su vida, aún hay muchas que el público merece saber.

“Ahí viene (el documental). Mi hermano Roberto acaba de sacar el libro con la historia de mi padre, pero hay dos o tres anécdotas que no están ahí y que pueden quedar muy bien en una serie”, compartió José Cantoral.

