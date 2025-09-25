Más Información

UNAM cancela la sexta edición del Festival de Música contra el Olvido tras ataque en el CCH Sur

Tesoro nacional de Francia: Marqués de Sade

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

La noche del lunes, mientras el grupo Il Divo interpretaba sus éxitos, la hija de Roberto Cantoral Zucchi charlaba y charlaba en el Teatro Metropólitan. La joven asistió al concierto con su papá para disfrutar del estreno de la canción “El Triste”, compuesta por Roberto Cantoral, en voz del mexicano Steven LaBrie, integrante del cuarteto.

Mientras entre el público escuchaba atento Diego “El Cigala”, las miradas se centraban en la joven que simplemente no paraba de hablar, lo que ocasionó la molestia de los asistentes, que querían escuchar las interpretaciones del grupo.

Kendrick Lamar recluta talento en México

Kendrick Lamar aprovechó su visita a México, donde ofreció este martes un concierto en el Estadio GNP, para buscar candidatos que quieran sumarse a sus talleres de educación musical que imparte su equipo en Chicago.

Nos cuentan que el intérprete de “Not like us” se reunió el martes con personas de distintas asociaciones a fin de canalizar a estos nuevos talentos, pues Lamar desea dar oportunidad a gente que, como él, no ha tenido un camino fácil en la industria musical, sin importar el país o el idioma. Se trata, explican, de derribar barreras, aprovechar la experiencia y formar a las generaciones que vienen detrás.

Kendrick Lamar aprovechó su visita a México para buscar nuevo talento. Foto: AP
María Rojo se descarta para la Academia Mexicana de las Artes

Habrá nuevo presidente en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Armando Casas, tras dos años al frente, ha decidido no reelegirse y será esta semana cuando se convoque a elecciones para elegir al nuevo mandamás. ¿Nombres? Dicen que algún productor y un actor se han postulado para ello y no hay favorito.

Hay quienes han deseado impulsar a María Rojo y Roberto Fiesco para tener la silla, pero ambos han desechado la idea porque no desean por ahora tener esa encomienda. La Academia organiza cada año la entrega del Ariel, que para el próximo se mudará de Jalisco, donde ha estado por tres ediciones, ahora quedando siete entidades que han alzado la mano.

La actriz no desea estar al frente de la institución. Foto: Germán Espinosa
