Washington. El Representante Comercial de Estados Unidos propuso este martes la imposición de un arancel de 10% o más a decenas de socios comerciales, México incluido, tras una investigación sobre presuntos casos de trabajo forzoso.

Un informe publicado por el representante comercial (USTR, por sus siglas en inglés) señala que Canadá, México, Taiwán y el Reino Unido se enfrentarían a aranceles del 10% por no haber aplicado, supuestamente, la prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso.

Se impondría un arancel adicional del 12,5 % a China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza.

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Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Están sujetos a comentarios públicos y revisión.

La investigación sobre la supuesta falta de prevención de las importaciones de productos presuntamente fabricados mediante trabajo forzoso se llevó a cabo en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. La estrategia permitiría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eludir los límites a sus aranceles impuestos por el Tribunal Supremo.

El USTR determinó que aunque México cuenta con una prohibición legal sobre la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, que data de 2023, no se cumple del todo.

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"La información disponible indica que México está fallando en aplicar efectivamente su prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso", señaló el USTR en su informe, que alude a reportes que cuestionan la transparencia de los procedimientos que aplica la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para atender denuncias relacionadas con el tema.

"Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden el problema de la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. Esto genera una situación en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad", afirmó en el comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Advirtió que "no vamos a tolerar más esta disparidad. Algunos socios comerciales han dado los primeros pasos para impedir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso, entre otras cosas a través del T-MEC y de los compromisos contraídos en los acuerdos de comercio recíproco. Sin embargo, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni afiance de manera perversa el trabajo forzoso a nivel mundial".

Secretaría de Economía rechaza imposición de las tarifas

En respuesta al anuncio que hizo Estados Unidos de que realizará una investigación contra 60 países, incluido México y Canadá, que importan mercancía hecha con trabajo forzoso, la Secretaría de Economía de México rechazó la acusación y dijo que presentarán argumentos y evitarán la imposición de aranceles.

“México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC", Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, dijo la dependencia.

La USTR “propone un incremento del 10% a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido”, explicó.

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México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR



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En tanto que, “para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, Estados Unidos propone aranceles adicionales del 12.5%”, explicó la Secretaría de Economía.

La dependencia dijo que es una estrategia para sustituir los aranceles impuestos previamente y que fueron eliminados por la Suprema Corte, así como por los aranceles, bajo la Sección 122, que venderá el próximo 24 de julio.

“Se trata de una propuesta, no de una medida definitiva. El proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días”.

Añadió que “por todo lo anterior, el Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas”.

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La USTR dijo que 60 economías “han fallado en imponer y hacer cumplir efectivamente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”, entre los que están Algeria, Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brasil, Chile, China, Japón, China, India, Perú, Nicaragua, Nigeria, Singapur, Corea del Sur, la Unión Europea, Canadá y México, entre otros.

Acusó que hay países que importan bienes que se venden a bajo costo porque fueron producidos en países donde se permite el trabajo forzoso, lo que distorsiona las condiciones de los mercados.

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