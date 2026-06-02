El gobierno de Estados Unidos apeló el martes la decisión de un juez que ordenó el reembolso a las empresas de los aranceles anulados a principios de este año por la Corte Suprema, según documentos consultados por la AFP.

Luego de que el Supremo anuló estos gravámenes globales, un juez dispuso que la administración del presidente Donald Trump pusiera en marcha un proceso de reembolso de los recargos cobrados indebidamente.

El importe se estima en unos 166 mil millones de dólares, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

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De hecho, un sistema de reembolsos gestionado por la CPB ya comenzó a procesar los pagos.

El mes pasado, la CBP señaló en un escrito judicial que estaba en vías de procesar unos 85 mil millones de dólares, con 20 mil 600 millones de dólares ya aprobados.

Pero la nueva apelación podría afectar potencialmente esta operación.

Reembolsos bajo revisión

Desde que regresó a la Casa Blanca en 2025, Trump impuso aranceles tanto a sus aliados como a competidores, y recurrió a una ley de emergencia para aplicar distintos gravámenes a diferentes países.

El máximo tribunal dictaminó en febrero de este año que Trump se excedió en su autoridad al imponerlos.

Desde entonces, un juez del Tribunal de Comercio Internacional determinó que deben efectuarse reembolsos, si bien dejando margen a la CBP para cumplir con la orden.

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La agencia estimó en marzo que más de 330 mil importadores podrían ser elegibles para devoluciones.

Empresas buscan recuperar fondos

Cientos de compañías han tratado de recuperar su dinero, incluidas pequeñas empresas y grandes, como FedEx y Costco.

Trump, sin embargo, dijo que recordaría a las empresas estadounidenses que no solicitaron reembolsos de aranceles, dando a entender que podría favorecerlas.

Desde el fallo de la Corte Suprema, que no afectó a los aranceles sectoriales de Trump, el republicano ha recurrido a otras facultades para imponer un nuevo arancel del 10% a las importaciones.

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Se trata, no obstante, de una medida temporal, mientras las autoridades estadounidenses avanzan para establecer gravámenes más duraderos.

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