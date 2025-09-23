Más Información

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Freeman explora el génesis de la imagen

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Edith Márquez, quien fue parte de Timbiriche, igual que Sasha Sokol, se mantiene al margen y no comenta nada sobre la victoria que obtuvo su colega en el proceso legal que emprendió contra el productor Luis de Llano por abuso y que dio como resultado fijar jurisprudencia para que los delitos relacionados con abuso sexual a menores no preescriban, sin importar el tiempo que haya pasado.

La intérprete dice preferir “no hablar de ese tema” por considerarlo personal y privado, aunque sí se ha manifestado al respecto, como lo hizo en el espacio televisivo que Penélope Menchaca encabeza, en el que dijo que le parecía algo increíble que Sasha lo haya logrado.

“Ella es una mujer literalmente hermosa, por dentro y por fuera; los que hemos estado dentro de esta agrupación tan exitosa, nos consideramos como hermanos”, dijo entonces.

“Potro” también cabalga en terrenos operísticos

Para sorpresa de muchos, el “Potro” no solo ha cabalgado por los polémicos reality shows, de los que se ha vuelto experto y le han dado mucha popularidad, sino por terrenos que, espera en algún momento, le permitan alzar otro tipo de trofeos: el del prestigio.

Ahora Luis Caballero Dussauge, su nombre real, luchará por quitarse el estigma de la fiesta, el relajo y la estrategia para medirse en una exigente carrera musical: la de cantante de ópera, para lo cual se ha preparado vocalmente tomando clases con profesores como José Luis Duval y Juan Navarro (“El Fantasma de la Ópera”), para cantar en la categoría de tenor, además de que también se ha formado en arte dramático y en ballet clásico.

Luis "el Potro" Caballero se convirtió en el tercer eliminado de "La casa de los famosos". Foto: Instagram
Luis "el Potro" Caballero se convirtió en el tercer eliminado de "La casa de los famosos". Foto: Instagram

Arieles con olor a cabrito, para 2026

Monterrey ha alzado la mano para ser la próxima sede de la ceremonia del premio Ariel, en 2026, pero Guadalajara, ciudad que ha sido sede en los últimos tres años, no quiere ceder terreno. La perla del Pacífico está haciendo todo lo posible para retener a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, institución que continúa con la idea de hacer la entrega itinerante, con el fin de acercar la industria cinematográfica nacional con las distintas entidades del país.

Al interior de la Academia existe la “confrontación” de dos posturas: la que opta por lo seguro y la que desea nuevos horizontes. Armando Casas, actual presidente del organismo, dejará su cargo en noviembre próximo.

Premios Ariel 2025
