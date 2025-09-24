María Rojo, actriz de ligas mayores con títulos como “Danzón” o “Rojo amanecer”, salió al quite por Emilio Osorio, quien participa en “Amanecer” y eterno señalado de “nepobaby” gracias a su papá, el productor Juan Osorio. Mientras en redes lo critican, Rojo asegura que el muchacho no sólo aguanta críticas, sino que tiene carácter y madera de actor. Claro, hasta ahora su currículum incluye ser meme de nepotismo, sobrevivir a las redes y, lo más complicado, recibir consejos de su propio padre en el set. La actriz lo respalda: “Se sorprenderán de sus alcances”. Como sea, Emilio ya puede presumir un logro de peso: ser defendido por María Rojo.

Plastilina Mosh: la nostalgia con Alzheimer

En su concierto en CDMX, Plastilina Mosh dio cátedra de cómo envejecer con estilo: olvidar sus propios éxitos. Cuando el público pidió “Shampoo” (2000), Jonás y Rosso, cada uno con más de 50 años encima, se miraron como alumnos en examen sorpresa: reconocieron la tonada, pero hasta ahí. Entre risas, Jonás soltó: “No me pidan esas que no nos acordamos… ya estamos viejos”. La jugada les resultó: tal parece que ya no necesitan recordar sus canciones, porque tienen fans que las cantan por ellos. Basta con montar su karaoke colectivo, donde el público es su Spotify Premium.

La banda ya no recuerda sus éxitos de antaño. Foto: Archivo

El Potro: del “otro shot” al do de pecho

Si alguien pensaba que “El Fantasma de la Ópera” no podía reinventarse, llegó El Potro para demostrar lo contrario. El ex “Acapulco Shore” —sí, el del antro, la alberca y las frases profundas como “otro shot”— ahora alterna el papel del mismísimo Fantasma. Entrenado por Juan Navarro, asegura que ya tiene la voz, la presencia y la seriedad de un actor de alto nivel. El contraste es tan drástico: del reggaetón de after al aria en Broadway style. Ni Andrew Lloyd Webber se atrevió a tanto. Hay quien dice que, si El Potro logra pasar del reality al “Réquiem”, todo es posible en este país.

Potro deja atrás los realities por el teatro musical. Foto: Instagram.

