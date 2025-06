“Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer”, así cantaban en los años sesenta “Reloj” Los Tres Caballeros donde Roberto Cantoral era la tercera voz además de su director y el compositor de muchos de sus éxitos. Hoy sus hijos Itatí y José Cantoral reviven las noches de romanticismo con su espectáculo "Noche no te vayas, Los Cantoral, vida, música y un poco de locura".

El secreto de este espectáculo radica en compartir las historias reales detrás de las canciones de su padre, el compositor Roberto Cantoral, la cual celebra su cuarta edición y donde los hermanos Cantoral planean introducir algunos cambios y sumar nuevas sorpresas, aunque no adelantaron nada, por ahora prefieren mantener los detalles en secreto hasta el día del evento

“Íbamos a hacerlo tan solo una vez, era como un homenaje a mi padre Roberto Cantoral, a diez años de su partida y ahora vamos por la cuarta fecha, hasta nos dijeron que parecía una gira no un solo homenaje”, aseguró notablemente feliz Jose Cantoral.

“Es muy emocionante porque la gente lo ha recibido con mucho cariño, sale muy contenta y hay canciones en que nos interrumpen aplaudiendo y mi familia siempre termina llorando, se vuelve un momento mágico, además está muy bien escrita y muy bien producida por mi hermano”, agregó Itatí Cantoral.

Aunque es común que haya siempre algún tipo de desacuerdo entre los miembros de una familia, Los Cantoral aseguraron no tener que limar asperezas en su relación ni sobre el escenario ni debajo.

“Tenemos la fortuna de tener una familia muy unida, Itatí y yo siempre hemos tenido una complicidad muy especial, creo que somos almas gemelas y siempre andamos uno detrás del otro, en lo profesional, en lo sentimental, para mí es una bendición tenerla como hermano y una maravilla como compañera de escenario”, dijo José.

“Yo siempre fui la primera fan de mi hermano, siempre lo escuche tocar el piano sin que nadie se lo pidiera o se le obligará, a los cuatro años dio su primer concierto con Yamaha, yo le pasaba mis clases de piano porque no me gustaba pero él las adoraba”, Itati

“Estoy muy contenta que comparta mi hermano éste show, que me haya invitado, me tuve que poner las pilas con el canto, tomé varias clases, venía de hacer otras cosas como mi participación en Cabaret, recordé lo maravillosos que es cantar, cantar es hermoso y sobre todo las canciones de mi papá”, Itatí

La cuarta presentación de su espectáculo “Noche No Te Vayas”, tendrá lugar el próximo 26 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, aunque Los Cantoral aseguraron que hay algunas fechas más para disfrutar el espectáculo, quizás en el interior de la República.

“Lo importante del espectáculo es que pueda conectar con el público, el tener el repertorio de la música de mi padre y que un público joven lo reconozca y lo recuerde, pero también su público que pasó muchos años con ese repertorio que lo sienta suyo, que no pierda la esencia de lo que es, es un show donde nos divertimos mucho, está hecho con mucho amor”, afirma José.

“Es como entrar a la casa de Roberto Cantoral y escuchar su historia, como compositor, como padre y como ser humano y como líder, creo que es uno de los más importantes compositores que ha tenido México”, reiteró Itatí.

Por otro lado Itatí compartió sobre su participación en el videoclip de la cantante colombiana Karol G en su más reciente álbum "Tropicoqueta", inspirada en las telenovelas de los 90, la cantante colombiana lanzó un video de casi dos minutos donde aparece junto a Anahí, Itatí Cantoral, Gaby Spanic, Ninel Conde y Azela Robinson.

En el video Karol y Anahí están enamoradas del mismo hombre (en este caso el Ricky Martin de pelo largo de los 90) y se enfrentan en una acalorada pelea por él. Cantoral irrumpe con la icónica frase de su personaje de Soraya Montenegro, de María la del Barrio, y grita: “¿Qué están haciendo? ¡Con mi hija no te metas, maldita lisiada!”. A lo que Conde interrumpe la discusión respondiéndole a Cantoral: “Mamacita, ¿sigues con lo mismo? ¡Ya han pasado muchos años, por favor, supéralo!”.

Hacia el final del sketch, Spanic y Robinson llegan en una van roja escuchando un próximo tema del álbum. “La mujer es icónica/ Ella tiene sueños/ Ella tiene metas”, dice parte de la letra.

“Ame este video, fue maravilloso, me hablo para decirme que ella era fanática de las telenovelas y que yo representaba muchas cosas de su país y de ella, y me emocione mucho porque yo la admiro, es una cantautora fantástica, mi hija la adora, fue chiquito el llamado pero muy emocionante, me sentí muy halagada de que yo forme parte de su vida”, recordó.

