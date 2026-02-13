Dos elementos lesionados uno de ellos por arma blanca y una decena de patrullas dañadas fue el saldo del operativo realizado en la cooperativa Cruz Azul por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que contó con el apoyo de 450 elementos de seguridad pública de Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Salvador Cruz Neri, durante la diligencia técnica de cateo participaron agentes encargados de brindar protección y seguridad al personal de la Fiscalía, así como a la población, como parte de una estrategia de disuasión e instalación de puntos fijos de conducción, contención y reacción.

Se informó que fueron desplegados 450 elementos con equipo de protección personal y escudos, quienes según la autoridad no portaban armas de fuego. Además, participaron 104 unidades tipo patrulla, siete ambulancias y siete grúas.

Las autoridades señalaron que los agentes fueron agredidos por personas que se encontraban en la planta, quienes lanzaron cohetones, piedras, petardos y bombas molotov; indicaron también que al menos dos de los agresores portaban armas de fuego y objetos punzocortantes.

Uno de los policías resultó lesionado por arma blanca y fue trasladado a un hospital para su atención médica. Por estos hechos, se reportó que 10 patrullas sufrieron daños por impactos de arma de fuego y objetos contundentes. Asimismo, fueron asegurados dos hombres, a quienes según el informe se les decomisaron dos pistolas.

El operativo se realizó como parte de la diligencia encabezada por autoridades del Estado de México para la restitución de la planta cementera al grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez.

Derivado de estos hechos, 33 cooperativistas fueron detenidos y puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia, donde continúan las investigaciones.

