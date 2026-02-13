Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora de de la Manzanilla de La Paz, tras ser hallada con signos de violencia en su camioneta.

Según el informe presentado por la Fiscalía estatal, el cuerpo de la regidora fue encontrado este 13 de febrero al interior de una camioneta. Las autoridades aseguran que seguirán el procedimiento correspondiente a feminicidio, ya que las primeras señales indican como causa de muerte estrangulamiento.

"A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables de estos hechos", expuso la dependencia estatal mediante el comunicado oficial.

Asimismo, por el momento se descarta que la víctima haya sido objeto de robo, ya que las pertenencias seguían en la camioneta. Igualmente, los primeros dictámenes forenses identificaron que en los brazos de la regidora había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas.

"La Fiscalía del Estado reitera su compromiso inquebrantable de garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en delitos por razones de género", sostuvo. Del mismo modo, la dependencia reiteró la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres.

bmc