Autoridades estatales informaron sobre la detención de Agustín N en la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, señalado como probable responsable del feminicidio de Ivón Maricela, quien fue vista con vida por última vez el 30 de marzo de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Familiares de la mujer, de 31 años, denunciaron su desaparición y señalaron que una cámara de seguridad captó el momento en que ingresó a la vivienda, de la cual nunca volvió a salir.

En el transcurso de la investigación, dos amigas de la víctima ya habían sido detenidas por su presunta relación con el caso.

El cuerpo de Ivón Maricela fue localizado un día después, el 31 de marzo de 2025, en el municipio de Xoxocotla, en el estado de Morelos. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos

pjm/rmlgv