La Fiscalía General de Durango (FGED) a través de elementos pertenecientes a la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, logró la detención mediante un mandamiento judicial de Roberto Luciano “N”, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Karen Vianey Salazar Carrillo de 30 años, quien falleció a causa de shock hipovolémico consecutivo a heridas por arma blanca en el municipio de Gómez Palacio.

Fue hace días que se informó del feminicidio de una joven, quien fue encontrada dentro de un tambo en un lote baldío de la colonia Miravalle de Gómez Palacio.

La fiscalía duranguense informó que el 30 de enero, aproximadamente a las 02:30 horas, Karen Vianey se encontraba en compañía de Roberto Luciano en el lote baldío, momento en el que comenzaron a discutir por problemas personales, para luego, el presunto responsable sacó un arma blanca de entre su ropa con la cual lesionó en varias ocasiones a Salazar Carrillo, hasta dejarla sin vida.

Según el relato de la Fiscalía, el presunto feminicida trasladó el cuerpo de su pareja metros más adelante donde depositó los restos dentro de un tambo de plástico color blanco, el cual cubrió con trozos de block y un colchón.

Tras el hallazgo, se inició la investigación y a través del trabajo realizado por peritos especializados en criminología, así como de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) del Grupo de Homicidios, se logró establecer la presunta responsabilidad de Roberto Luciano, quien fue aprehendido bajo una orden de aprehensión otorgada por el Juez.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Juez que lo reclamaba, encontrándose al interior del Centro de Reinserción Social No. 1, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación y que el Juez resuelva sobre la solicitud de vinculación a proceso.

