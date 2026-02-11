Hermosillo, Sonora.- La aparición de un mensaje amenazante en el sanitario de hombres del área de secundaria del Liceo San Agustín, ubicado en el fraccionamiento Residencial San Marcos, de Hermosillo, generó la movilización de corporaciones policiacas y la suspensión de clases este miércoles 11 de febrero.

El escrito, que comenzó a circular en redes sociales, advertía a estudiantes y personal que no acudieran al plantel este miércoles, bajo la amenaza de que “habría una masacre”.

Ante la situación, una patrulla de la Policía Estatal acudió al plantel a la hora de entrada, mientras que elementos de la Policía Municipal también se presentaron para reforzar la seguridad en el perímetro escolar.

Durante la mañana se observaron unidades policiacas resguardando la entrada y salida de vehículos, así como vigilancia constante en el área.

Aunque el personal de intendencia realizó labores de manera habitual, el plantel permaneció sin clases como medida preventiva.

En un comunicado dirigido a padres de familia, la directiva del Liceo San Agustín informó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades competentes.

Asimismo, detalló que Seguridad Pública brindaría apoyo con la presencia de unidades municipales para fortalecer la protección de la comunidad estudiantil.

La institución también exhortó a los padres a dialogar con sus hijos sobre este tipo de mensajes, al señalar que la semana anterior se detectaron y eliminaron otras pintas con consignas como “Haremos huelga si nos siguen exigiendo cosas”, además de insultos y amenazas dirigidas a personal del campus.

Finalmente, tras un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, las autoridades confirmaron que la amenaza resultó ser falsa y descartaron cualquier riesgo para alumnos y trabajadores del plantel.

