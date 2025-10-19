Más Información

Culiacán, Sin.- El atado de las manos, con impactos de bala fue encontrado recargado en una pared, con una lona con un mensaje intimidatorio, fue encontrado muy cercas de donde se ubica la Fiscalía General del Estado, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos, en la capital del Estado.

Los servicios de emergencia fueron notificados vía telefónica sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue a un restaurante que se encuentra fuera de servicio sobre el boulevard Sánchez Alonso, a menos de dos calles del edificio de las autoridades judiciales.

Sobre las características de la víctima, sólo se conoce que es una persona del sexo masculino como de treinta años de edad, el cual vestía pantalón oscuro, con el rostro cubierto por su propia playera de color azul y fue tapado, de la cintura para abajo con una lona, en la cual le escribieron un texto intimidatorio.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que fueron notificados como el nuevo homicidio, se desplazaron al lugar que se encuentra cercano a la Fiscalía General del Estado para dar fe de los hechos y disponer el levantamiento del cadáver y enviarlo al Servicio Médico Forense.

